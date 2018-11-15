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Мединский высказался о проекте «Великие имена России»
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Мединский заявил, что власти не влияют на проект «Великие имена России» 

РИА Новости + ещё 10 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Наименования аэропортов в рамках проекта "Великие имена России" выбирают граждане, а не Минкультуры России или местные власти, сказал журналистам в рамках Петербургского международного культурного форума федеральный министр культуры Владимир Мединский.
Ранее омские СМИ интерпретировали слова Мединского по поводу имен аэропортов как то, что он не знает, жив ли Егор Летов. В пресс-службе министерства заявили, что цитата была вырвана из контекста, а министр, говоря о том, что называть аэропорты в рамках проекта "Великие имена России" именами живых людей — дурной тон, имел в виду Сергея Шнурова.
"Названия аэропортов выбирают граждане, а не министерство культуры, и даже не местные власти. Граждане. Это национальный, народный опрос. И, повторюсь, Летов жив, и Ленин жив, и Леннон жив", — сказал Мединский.
Имена, которые в итоге выберут россияне в ходе проекта "Великие имена России", дополнят официальные наименования более 40 российских аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 миллионов человек. Конкурс стартовал 11 октября. Итоговые результаты будут озвучены 5 декабря. Инициаторами проекта выступили Общественная палата России, Общество русской словесности, Российское историческое общество, Русское географическое общество и Российское военно-историческое общество.
Финальное голосование для определения победителя проекта, которое началось на сайте Великиеимена.рф, продлится до 30 ноября. Любой желающий может выбрать один аэропорт из общего списка и проголосовать за одно имя. Проголосовать можно также в социальных сетях, отправив смс-сообщение на короткий номер или по телефону горячей линии.
Петербургский международный культурный форум проходит с 15 по 17 ноября. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума. РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Ria.ru читают свыше 4 миллионов пользователей ежедневно, что выводит его в лидеры новостных порталов рунета.
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