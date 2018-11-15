Мединский высказался о проекте «Великие имена России»

Мединский заявил, что власти не влияют на проект «Великие имена России»

Наименования аэропортов в рамках проекта "Великие имена России" выбирают граждане, а не Минкультуры России или местные власти, сказал журналистам в рамках Петербургского международного культурного форума федеральный министр культуры Владимир Мединский

Ранее омские СМИ интерпретировали слова Мединского по поводу имен аэропортов как то, что он не знает, жив ли Егор Летов . В пресс-службе министерства заявили, что цитата была вырвана из контекста, а министр, говоря о том, что называть аэропорты в рамках проекта "Великие имена России" именами живых людей — дурной тон, имел в виду Сергея Шнурова

"Названия аэропортов выбирают граждане, а не министерство культуры, и даже не местные власти. Граждане. Это национальный, народный опрос. И, повторюсь, Летов жив, и Ленин жив, и Леннон жив", — сказал Мединский.

Финальное голосование для определения победителя проекта, которое началось на сайте Великиеимена.рф, продлится до 30 ноября. Любой желающий может выбрать один аэропорт из общего списка и проголосовать за одно имя. Проголосовать можно также в социальных сетях, отправив смс-сообщение на короткий номер или по телефону горячей линии.