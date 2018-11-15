Ещё
В ГД поспорили о том, кто такие «власть имущие»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Москву заметет
Москву заметет

В Госдуме поспорили о том, кто такие «власть имущие» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутаты Госдумы на пленарном заседании в четверг поспорили о том, кто относится к "власть имущим" председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин обратил внимание, что в их число входят и все представители парламента России — как люди, которые принимают законы и несут за них ответственность.
Государственная Дума в четверг приняла в первом чтении законопроекты президента РФ Владимира Путина о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ об экстремизме. Депутат Василий Власов (ЛДПР) заявил, что ЛДПР тоже выступала за пересмотр этой статьи, однако не нашла поддержки, но все изменилось, как только инициатива была внесена "власть имущими".
"Спасибо, Василий Максимович. Что за понятие "власть имущие"? Это новый термин, который вы вводите в оборот? Новая социальная группа появилась? А вы ее представитель?" — обратился к Власову Володин.
Он подчеркнул, что необходимо определиться, кто все-таки входит в эту социальную группу, а подобные обвинения ни к чему.
"У всех одинаковые заработные платы. Если у вас она меньше, давайте мы этот вопрос обсудим. Значит, мы все власть имущие. Коллеги, не возражаете? Нет. Правильно? Правильно. Вот Николай Васильевич Коломейцев (депутат от КПРФ) тоже считает, что к ней (социальной группе — ред.) принадлежит. Василий Максимович, так что мы с вами все представляем парламент России, который принимает законы и за них должен нести ответственность", — заключил председатель Госдумы.
Последние новости
Порошенко нанес сокрушительный удар в Париже. Эксклюзивный фельетон Украину накрыли "холодные бунты": это не катастрофа, а просто трагедия За что Кадыров подарил Mercedes пятилетнему мальчику
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девушка с отрубленными руками оценила приговор мужу75
Схватка школьницы и педофила попала на видео34
Кого называют «друзьями Путина» в Европе146
Москвичей предупредили об аномалии3
Навальный против России: ЕСПЧ вынес решение495
Видео
01:41
Российскую технику сочли «безумными древними машинами»
Оружие Армия
01:27
Отмеченный Путиным Билан раскрыл тайну имени
Шоу-бизнес
03:34
Путин подтвердил желание Японии заключить мир
Политика Азия
00:55
Сотрудники МВД случайно «слили» секретные сведения
Происшествия
04:13
Цеповяз проедал 5 пенсий в месяц
Происшествия
02:48
В храме Василия Блаженного появилась удобная навигация
Новости Москвы
03:45
Москвичей предупредили об аномалии
Погода Новости Москвы
01:36
Учитель избила ученика в школе в Хабаровском крае
Происшествия Образование
05:09
Девушка с отрубленными руками оценила приговор мужу
Происшествия
04:53
Путин высказался о выборах на Украине
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение