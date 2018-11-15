В ГД поспорили о том, кто такие «власть имущие»

В Госдуме поспорили о том, кто такие «власть имущие»

Депутаты Госдумы на пленарном заседании в четверг поспорили о том, кто относится к "власть имущим" председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин обратил внимание, что в их число входят и все представители парламента России — как люди, которые принимают законы и несут за них ответственность. Государственная Дума в четверг приняла в первом чтении законопроекты президента РФ Владимира Путина о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ об экстремизме. Депутат Василий Власов ЛДПР ) заявил, что ЛДПР тоже выступала за пересмотр этой статьи, однако не нашла поддержки, но все изменилось, как только инициатива была внесена "власть имущими". "Спасибо, Василий Максимович. Что за понятие "власть имущие"? Это новый термин, который вы вводите в оборот? Новая социальная группа появилась? А вы ее представитель?" — обратился к Власову Володин. Он подчеркнул, что необходимо определиться, кто все-таки входит в эту социальную группу, а подобные обвинения ни к чему. "У всех одинаковые заработные платы. Если у вас она меньше, давайте мы этот вопрос обсудим. Значит, мы все власть имущие. Коллеги, не возражаете? Нет. Правильно? Правильно. Вот Николай Васильевич Коломейцев (депутат от КПРФ) тоже считает, что к ней (социальной группе — ред.) принадлежит. Василий Максимович, так что мы с вами все представляем парламент России, который принимает законы и за них должен нести ответственность", — заключил председатель Госдумы.