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Смягчение 282 статьи поможет в борьбе с экстремизмом
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Смягчение 282 статьи поможет в борьбе с экстремизмом, считает эксперт 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Fotolia / Paolese
Смягчение статьи уголовного кодекса об экстремизме разгрузит сотрудников правоохранительных органов для борьбы с реальными преступлениями в этой сфере, считает председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.
Глава государства Владимир Путин в октябре внес в Госдуму пакет проектов, частично декриминализирующий 282-ю статью Уголовного кодекса об экстремизме. Изменения, направленные на гуманизацию уголовного законодательства, предлагается внести в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Государственная Дума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроекты президента.
По словам Цветкова, частичная декриминализация статьи 282 УК РФ позволит разграничить реальное разжигание ненависти и не представляющие опасности поступки, прежде всего, в соцсетях.
"Таким образом, правоохранительные органы смогут сосредоточиться на борьбе с настоящим экстремизмом, а не заниматься преследованием тех, кто по глупости опубликовал что-либо в интернете", — сказал собеседник агентства.
Кроме того, Цветков отметил необходимость усилить государственный и общественный контроль за правоприменительной практикой по этой статье.
"Статья 282 воспринималась обществом как форма политической цензуры, а правоприменительная практика давно исказила ее первоначальные цели. За одно и то же правонарушение давались совершенно разные приговоры", — заявил Цветков.
По его словам, "нужно исключить ситуации, при которых людей продолжат привлекать за "мыслепреступление", а не за реальные противоправные действия. Данный вопрос должен находиться под самым пристальным контролем как государства, так и общества", — сказал Цветков.
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