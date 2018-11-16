Ещё
Кот «запел по-грузински»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кот спел грузинские песни и попал на видео 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Twitter
Житель Санкт-Петербурга Юрий Мережко опубликовал в Twitter-аккаунте видеозапись, на которой его кот «поет».
«Когда твой кот выучил пару грузинских песен и решил их исполнить», — написал Мережко.
В комментариях к видео пользователи добавили, что кот исполняет застольные напевы. Некоторые заподозрили, что питомца напоили вином или боярышником.
В сентябре россиянин решил продать своего кота-экстрасенса за пять миллионов рублей. По словам хозяина, кот видит «привидения и духов», а также определяет наличие в квартире «злых или добрых сил».
Последние новости
Новейший немецкий истребитель признали бессильным против С-400 Сборная России разгромно проиграла Германии Россия утратила ключевую технологию «Бурана»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ООН приняла резолюцию по Крыму620
Что означает компромисс по Курилам138
МВФ признал Крым частью России212
Малахов рассказал о сыне Бузовой, которого она скрывала10
Умер Иван Смирнов3
Видео
01:41
Российскую технику сочли «безумными древними машинами»
Оружие Армия
01:27
Отмеченный Путиным Билан раскрыл тайну имени
Шоу-бизнес
03:34
Путин подтвердил желание Японии заключить мир
Политика Азия
00:55
Сотрудники МВД случайно «слили» секретные сведения
Происшествия
04:13
Цеповяз проедал 5 пенсий в месяц
Происшествия
00:02
Умер Иван Смирнов
Общество
02:48
В храме Василия Блаженного появилась удобная навигация
Новости Москвы
03:45
Москвичей предупредили об аномалии
Погода Новости Москвы
01:36
Учитель избила ученика в школе в Хабаровском крае
Происшествия Образование
05:09
Девушка с отрубленными руками оценила приговор мужу
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение