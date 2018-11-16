Кот «запел по-грузински»

Кот спел грузинские песни и попал на видео

Житель Санкт-Петербурга Юрий Мережко опубликовал в Twitter -аккаунте видеозапись, на которой его кот «поет».

«Когда твой кот выучил пару грузинских песен и решил их исполнить», — написал Мережко.

Когда твой кот выучил пару грузинских песен и решил их исполнить. pic.twitter.com/W6o9APM5qh— Юрий Мережко (@yoorashka) 14 ноября 2018 г. В комментариях к видео пользователи добавили, что кот исполняет застольные напевы. Некоторые заподозрили, что питомца напоили вином или боярышником.

В сентябре россиянин решил продать своего кота-экстрасенса за пять миллионов рублей. По словам хозяина, кот видит «привидения и духов», а также определяет наличие в квартире «злых или добрых сил».