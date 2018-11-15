Пока вы спали: Порошенко расколол УПЦ

Лаврова попросили подвинуться в Сингапуре

Организаторы саммита АСЕАН не позволили делегации России во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым попасть в комнату для переговоров до рукопожатия президентов России и Сингапура. Об этом свидетельствует видео, опубликованное сервисом Ruptly. На кадрах видны столпившиеся у входа россияне и то, как их в буквальном смысле оттесняют оттуда организаторы. Все оставшееся до рукопожатия Владимира Путина и Халимы Якоб время очевидно недовольный Лавров провел в спорах с сингапурцами.

Россияне избегают чиновников

Россияне стали все чаще избегать чиновников при решении своих проблем. «Известия» привели несколько примеров. Так, весной жители коттеджного поселка «Сибирская долина» под Барнаулом обратились к чиновникам с просьбой запустить школьный автобус, чтобы их детям не пришлось добираться до учебных заведений по обочине трассы. Медлительность чиновников вынудила местных жителей ради безопасности детей отдать часть своих земель муниципалитету, чтобы тот построил там школу и детский сад, которые были обещаны жителям «Сибирской долины» еще при покупке участков. Кроме того, жители города Боровска успели спасти от сноса 17 из 20 дореволюционных домов, которые местные власти признали не объектами культурного наследия, а аварийными постройками, хабаровчанин Валерий Хидиров за собственные деньги отреставрировал два дореволюционных дома, а жители села Нагорное Красноярского края — школу, которая иначе была бы закрыта.

Сибирякам не хватает топлива

Попытки крупных российских нефтяных компаний минимизировать убытки от соглашения с правительством могут привести к дефициту топлива, заявили «Коммерсанту» игроки рынка. По их словам, соглашение нефтекомпаний с кабмином о заморозке цен на нефтепродукты в мелком опте вынудило их отчасти изменить торговую политику — снизить отгрузки независимым АЗС, перейти на систему полной предоплаты мелкооптовыми покупателями и отказаться от скидок для них. Собеседники издания отметили, что решение нефтекомпаний пока не привело к «существенным проблемам» в Центральной России, однако положение в Восточной Сибири «уже принимает характер локального дефицита».

Россиян предупредили о росте цен на все

Потребительские цены в России начнут резко расти с начала 2019 года из-за роста тарифов на услуги ЖКХ, НДС и акцизов. Об этом сообщает «Московский комсомолец». С 1 января услуги ЖКХ подорожают на 1,7%, а с 1 июля еще на 2,4%. В первый день года вырастет и ставка налога на добавленную стоимость. Все эти возросшие расходы бизнес включит в стоимость товаров и услуг, которые продает россиянам.

Порошенко расколол УПЦ

Украинская православная церковь Московского патриархата «раскололась» из-за встречи трех архиереев с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом «Коммерсанту» заявили в руководстве УПЦ МП. По их словам, часть архиереев недовольны решением собора УПЦ МП о прерывании евхаристического общения с Константинопольским патриархатом и запретом встречаться с Порошенко.