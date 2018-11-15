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Олимпиада «Я — профессионал» побила рекорд по числу участников
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Олимпиада «Я — профессионал» побила рекорд по числу участников 

Рамблер + ещё 2 36 минут назад
Фото: rsv.ru
В 2018 году более 350 тысяч студентов подали заявки на участие в олимпиаде «Я — профессионал», что на 15 процентов больше, чем в 2017-м. Об этом сообщается на сайте АНО «Россия — страна возможностей».
До окончания регистрации осталась неделя. Заявку можно подать до 23:59 (по Москве) 22 ноября на сайте.
Зарегистрироваться могут все российские студенты и выпускники вузов, получившие диплом не ранее 2014 года.
Руководитель проекта «Я — профессионал» Валерия Касамара рассказала, что в этом году на Москву пришлось более 74 тысяч заявок (на 59 процентов больше прошлогоднего показателя). Число заявок из Дагестана выросло в шесть раз, до девяти тысяч.
Кроме того, в полтора раза увеличилось количество регистраций из Приморского края (более 7 500 против 4 500).
Самыми популярными направлениями олимпиады стали «Психология» (17 880 заявок), «Экономика» (17 103), «Математика» (17 009), «Менеджмент» (15 886) и «Лечебное дело, Педиатрия» (14 128).
Отборочный онлайн-этап олимпиады стартует 24 ноября. Для участников доступны демоверсии заданий для подготовки к испытаниям.
Задания составляли научные сотрудники вузов и профессионалы из крупных компаний. В первую очередь задачи рассчитаны на студентов старших курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры.
Дипломанты олимпиады получат премии по 200 и 300 тысяч рублей, льготы при поступлении в ведущие вузы России и возможность пройти стажировку в крупных компаниях.
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