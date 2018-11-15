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Журналисты заочно поспорили о «звенящем» Путине
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Журналисты заочно поспорили о «звенящем» Путине 

Lenta.ru 1 час назад
Президенту России Владимиру Путину во время саммита Россия — АСЕАН не приходилось проходить через рамку металлоискателя. Об этом сообщает в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
«Спросил сейчас у секьюрити — правда, у вас вчера Путин проходил через рамку? — Ты с ума сошел? Это же Путин!» — пишет Смирнов.
В другом посте журналист поясняет, что президент прошел через «обычный турникет с камерой, фиксирующей проходящего».
Накануне, 14 ноября, специальный корреспондент газеты «Коммерсантъ» Андрей Колесников написал в своем репортаже с мероприятия, что по настоянию сингапурских служб безопасности глава российского государства прошел через рамку металлоискателя. По его словам, Путин хотел пройти мимо устройства, однако служба безопасности «аккуратно перенаправила» президента. Несмотря на то что Путин «зазвенел», досматривать главу государства не стали, пишет Колесников.
Путин прибыл в Сингапур 13 ноября. В рамках запланированного трехдневного визита он уже принял участие в нескольких двусторонних встречах. Также в повестку главы государства включили саммит Россия — АСЕАН и Восточноазиатский саммит.
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