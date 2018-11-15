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Путин поприветствовал участников Петербургского форума
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Отрубившему жене руки вынесли приговор

Путин поприветствовал участников Петербургского культурного форума 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей VII Санкт-Петербургского международного культурного форума, отметив, что культура во многом определяет положение России в мире, сообщается на сайте Кремля.
"Ключевая тема вашей нынешней встречи — "Культура как стратегический потенциал страны" — сегодня особенно актуальна и востребована. Культура несёт великую просветительскую, объединяющую миссию, обеспечивает непрерывную связь времён и поколений, воспитывает в человеке высокие нравственные, гражданские качества. Во многом определяет положение России в мире. И потому так важно создавать необходимые условия для приобщения людей к её богатейшему наследию и ценностям", — говорится в приветствии.
Президент выразил уверенность в том, что форум пройдёт в творческой атмосфере, а его работа будет содействовать развитию открытого, конструктивного диалога государства и общества в вопросах сбережения уникального исторического, культурного, духовного достояния, укрепления международного гуманитарного сотрудничества.
Он также добавил, что рассчитывает, что участники форума получат самые добрые, незабываемые впечатления от интересных и содержательных мероприятий в его рамках.
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