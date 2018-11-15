Бесплатную раздачу бананов устроили во Владивостоке

Предприниматель из Владивостока организовал раздачу около 400 ящиков с бананами. Любой желающий может бесплатно взять нужное количество фруктов, рассказали РИА «Новости» очевидцы.

«Сегодня возле склада рядом с нашей компанией раздают бананы, они еще есть в наличии. Сама я не брала, но наши сотрудницы брали», — рассказала собеседница агентства. При этом она добавила, что ей ничего неизвестно об организаторе акции.

По информации ИА PrimaMedia, бесплатную раздачу устроил местный бизнесмен, который заказал партию бананов в Эквадоре. Товар задержался в пути и потерял привлекательный внешний вид. Чтобы не тратиться на утилизацию фруктов, предприниматель решил просто раздать их жителям.

«Товар остался вполне съедобным, пригодным к пище. Могу это гарантировать, все документы есть, все в порядке. Берут хорошо. Пусть берут, тут еще многим хватит», — сказал он.

Импровизированная акция имеет большой успех у горожан, количество ящиков к выдаче — не ограничено (ФОТО) https://t.co/ci0B8AFg1S— PrimaMedia. Приморье (@PrimaMediaRu) 15 ноября 2018 г.

К середине дня у ящиков с бананами собрались уже десятки желающих приобрести фрукты. По словам местного жителя, все хорошие бананы успели разобрать, остались лишь перезрелые. Однако и их охотно берут.