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Бесплатную раздачу бананов устроили во Владивостоке
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Бесплатную раздачу бананов устроили во Владивостоке 

360tv.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Предприниматель из Владивостока организовал раздачу около 400 ящиков с бананами. Любой желающий может бесплатно взять нужное количество фруктов, рассказали РИА «Новости» очевидцы.
«Сегодня возле склада рядом с нашей компанией раздают бананы, они еще есть в наличии. Сама я не брала, но наши сотрудницы брали», — рассказала собеседница агентства. При этом она добавила, что ей ничего неизвестно об организаторе акции.
По информации ИА PrimaMedia, бесплатную раздачу устроил местный бизнесмен, который заказал партию бананов в Эквадоре. Товар задержался в пути и потерял привлекательный внешний вид. Чтобы не тратиться на утилизацию фруктов, предприниматель решил просто раздать их жителям.
«Товар остался вполне съедобным, пригодным к пище. Могу это гарантировать, все документы есть, все в порядке. Берут хорошо. Пусть берут, тут еще многим хватит», — сказал он.
К середине дня у ящиков с бананами собрались уже десятки желающих приобрести фрукты. По словам местного жителя, все хорошие бананы успели разобрать, остались лишь перезрелые. Однако и их охотно берут.
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