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Кадыров подарил Mercedes «чеченскому Шварценеггеру»
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Пятилетний рекордсмен получил Mercedes от Кадырова 

News.ru 4 часа назад
Пятилетний житель Чечни Рахим Куриев, который отжался больше четырёх тысяч раз, получил в подарок Рамзана Кадырова автомобиль Mercedes.
«Пусть тебя отец на ней возит. Ты достоин лучшего», — сказал глава республики юному спортсмену.
Как ранее писал News.ru, Рахим Куриев за 2 часа 25 минут смог отжаться без перерыва 4105 раз. Достижение мальчика сняли на видео и отправили в Книгу рекордов России, однако организаторы обнаружили несколько нарушений и не засчитали попытку. После этого Кадыров заступился за «чеченского Шварценеггера» и выразил уверенность, что ему ещё удастся повторить рекорд.
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