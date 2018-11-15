Кадыров подарил Mercedes «чеченскому Шварценеггеру»

Пятилетний рекордсмен получил Mercedes от Кадырова

Пятилетний житель Чечни Рахим Куриев, который отжался больше четырёх тысяч раз, получил в подарок Рамзана Кадырова автомобиль Mercedes.

«Пусть тебя отец на ней возит. Ты достоин лучшего», — сказал глава республики юному спортсмену.

Как ранее писал News.ru, Рахим Куриев за 2 часа 25 минут смог отжаться без перерыва 4105 раз. Достижение мальчика сняли на видео и отправили в Книгу рекордов России, однако организаторы обнаружили несколько нарушений и не засчитали попытку. После этого Кадыров заступился за «чеченского Шварценеггера» и выразил уверенность, что ему ещё удастся повторить рекорд.