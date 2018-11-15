Названа причина тяги людей к алкоголю

Группа ученых из США, Мексики и Испании проанализировала данные о потреблении алкоголя из 193 стран и обнаружила связь между тягой к выпивке и климатическими условиями. Люди чаще употребляют спиртное, проживая в более холодных регионах. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в издании Hepatology.

Специалисты изучили данные ВОЗ и Всемирной метеорологической организации, после чего пришли к выводу, что при лечении алкоголизма врачам нужно учитывать климатические условия, где проживают пациенты.

Оказалось, что чем жарче в стране, тем меньше количество людей, страдающих алкоголизмом. Чем холоднее климат в стране, тем больше там будет встречаться случаев цирроза печени.

Распространенность алкоголизма в регионах, где преобладает холод, обуславливают способностью выпивки согревать.

Ранее сообщалось, что ученые из Брауновского университета в США выяснили причины проблем с памятью после алкоголя, изучив алкогольную зависимость на примере обычных плодовых мушек.

Специалистам удалось установить, что после употребления большого количества алкоголя на первом плане всегда остаются приятные воспоминания, а плохие — забываются. Это является одной из причин формирования зависимости.