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Названа причина тяги людей к алкоголю
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Названа причина тяги людей к алкоголю 

Москва24 22 минуты назад
Фото: ТАСС
Группа ученых из США, Мексики и Испании проанализировала данные о потреблении алкоголя из 193 стран и обнаружила связь между тягой к выпивке и климатическими условиями. Люди чаще употребляют спиртное, проживая в более холодных регионах. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в издании Hepatology.
Специалисты изучили данные ВОЗ и Всемирной метеорологической организации, после чего пришли к выводу, что при лечении алкоголизма врачам нужно учитывать климатические условия, где проживают пациенты.
Оказалось, что чем жарче в стране, тем меньше количество людей, страдающих алкоголизмом. Чем холоднее климат в стране, тем больше там будет встречаться случаев цирроза печени.
Распространенность алкоголизма в регионах, где преобладает холод, обуславливают способностью выпивки согревать.
Ранее сообщалось, что ученые из Брауновского университета в США выяснили причины проблем с памятью после алкоголя, изучив алкогольную зависимость на примере обычных плодовых мушек.
Специалистам удалось установить, что после употребления большого количества алкоголя на первом плане всегда остаются приятные воспоминания, а плохие — забываются. Это является одной из причин формирования зависимости.
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