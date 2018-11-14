Невеста погибшего в крушении Boeing 737 исполнила его желание

«Би-би-си». Невеста погибшего в крушении Boeing 737 авиакомпании Lion Air у берегов Явы индонезийца решила выполнить его последнее желание и устроила свадебную фотосессию. Об этом пишет

Свадьба Интан Шьяри и Рио Нанды Пратамы должна была состояться 11 ноября, однако 29 октября Рио Нанда и еще 188 человек погибли в авиакатастрофе у берегов острова Ява.

Жених направлялся на врачебный семинар и в шутку сказал своей невесте, что если он не вернется к церемонии, она должна сама сделать свадебную фотосессию и отправить ему по почте.

Интан решила выполнить пожелание своего возлюбленного и устроила торжественную фотосессию с гостями несостоявшейся свадьбы. Снимки девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

«Я стараюсь улыбаться для тебя, хоть и чувствую неописуемое горе. Я не могу печалиться и должна быть сильной, как ты мне всегда говорил», — подписала она под одной из фотографий.

Самолет Boeing 737 MАХ 8 индонезийской компании Lion Air разбился 29 октября у побережья острова Ява через 13 минут после вылета из Джакарты. На борту находились 189 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.