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63-летнюю петербурженку назвали «Моделью года»
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Журнал Glamour назвал 63-летнюю петербурженку «Моделью года» 

ТАСС 1 час назад
Фото: Instagram
В Москве вручили премии победителям конкурса "Женщина года" по версии журнала Glamour, в категории "Модель года" победила 63-летняя жительница Санкт-Петербурга Валентина Ясень. Она работает в агентстве Oldushka, которое сотрудничает с пожилыми моделями. Результаты конкурса опубликованы на сайте журнала.
"Настолько все неожиданно, я ведь начинающая модель, младенец в этой сфере, а тут такая награда. Еще и двух лет не прошло, как я в агентстве Oldushka и я до сих пор учусь как себя вести на подиуме, перед фотокамерой, у младших, более опытных коллег спрашиваю. И девочки очень радуются, что возрастного рубежа в этой профессии теперь нет, что их модельная карьера может продолжаться", — поделилась впечатлениями с ТАСС Ясень.
Она отметила, что зрители отдали голоса за всех женщин старшего поколения в ее лице, до недавних пор не представленных в мире моды.
"Эта история не просто про внешнюю красоту, это важная социальная миссия — раздвигать границы, преодолевать какие-то стереотипы, помогать людям принимать себя, свои возрастные изменения", — сказала петербурженка.
Ясень стала моделью в 62 года, до этого работала в аптеке на Васильевском острове, а сейчас снимается для каталогов российских брендов одежды и участвует в показах.
В главной номинации "Женщина года" победила актриса Александра Бортич. Премия вручается в России с 2005 года.
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