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Племянница Скрипаля решила написать книгу
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Племянница Скрипаля рассказала о намерении написать книгу 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила, что ведет работу над книгой о своей семье, передает ТАСС.
По ее словам, в ней она планирует рассказать не о самом отравлении в Солсбери, а о том, как инцидент повлиял на семью Скрипалей.
"Книга готовится, она будет не столько об отравлении, сколько о том, как эта ситуация повлияла на семью, о личности Сергея Викторовича (Скрипаля. — "Газета.ru"). Об отравлении и так много сказано… Работу над книгой планирую закончить в феврале", — рассказала Скрипаль.
Она также отметила, что работает над книгой уже второй месяц, а также что с издательством уже ведутся переговоры. Виктория Скрипаль не уточнила, о каком именно издательстве идет речь.
Ранее Скрипаль заявила, что ей не удалось связаться с Петровым и Бошировым.
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