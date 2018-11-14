Племянница Скрипаля решила написать книгу

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила, что ведет работу над книгой о своей семье, передает ТАСС.
По ее словам, в ней она планирует рассказать не о самом отравлении в Солсбери, а о том, как инцидент повлиял на семью Скрипалей.
"Книга готовится, она будет не столько об отравлении, сколько о том, как эта ситуация повлияла на семью, о личности Сергея Викторовича (Скрипаля. — "Газета.ru"). Об отравлении и так много сказано… Работу над книгой планирую закончить в феврале", — рассказала Скрипаль.
Она также отметила, что работает над книгой уже второй месяц, а также что с издательством уже ведутся переговоры. Виктория Скрипаль не уточнила, о каком именно издательстве идет речь.
Ранее Скрипаль заявила, что ей не удалось связаться с Петровым и Бошировым.