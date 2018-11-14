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Шевчук прокомментировал опрос о самом добром городе
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Шевчук прокомментировал признание Петербурга самым добрым городом России 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук в беседе с НСН прокомментировал опрос, согласно которому Санкт-Петербург — самый добрый город России.
«Я в этом глубоко убеждён, что здесь самые добрые люди России. Потому что Питер сам воспитывает человека. Сейчас многие стекаются в города, приезжие, я сам из этих. И когда ты бродишь по городу, под этой застывшей музыкой, архитектурой, ты её слышишь, она сама тебя воспитывает», — заявил он.
По его словам, Петербург воспитывает человека и немного подталкивает к тому, что все люди — братья и сёстры, что необходимы все культуры, мысли и песни.
Ранее Nation News сообщало, что в список самых добрых городов также попали Краснодар, Севастополь, Казань, Петрозаводск, Ялта, Сочи, Екатеринбург, Калининград и Москва.
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