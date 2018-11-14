Шевчук прокомментировал опрос о самом добром городе

Шевчук прокомментировал признание Петербурга самым добрым городом России

«Я в этом глубоко убеждён, что здесь самые добрые люди России. Потому что Питер сам воспитывает человека. Сейчас многие стекаются в города, приезжие, я сам из этих. И когда ты бродишь по городу, под этой застывшей музыкой, архитектурой, ты её слышишь, она сама тебя воспитывает», — заявил он.

По его словам, Петербург воспитывает человека и немного подталкивает к тому, что все люди — братья и сёстры, что необходимы все культуры, мысли и песни.

Ранее Nation News сообщало, что в список самых добрых городов также попали Краснодар, Севастополь, Казань, Петрозаводск, Ялта, Сочи, Екатеринбург, Калининград и Москва.