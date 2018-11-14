«Привыкай с детства»: зачем детей нарядили в тюремные робы

Следственный комитет начал проверку мурманского УМВД после урока профориентации для детей. В ходе мероприятия дошкольники могли примерить на себя разные образы, однако широкий резонанс вызвали попавшие в сеть фотографии одного из мальчиков, одетого в тюремную робу. Сообщается, что виновные будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за «пропаганду тюремной культуры». В то же время сами полицеские опровергли свою причастность к фото.

Мурманское отделение МВД приняло участие в уроке профориентации, в ходе которого один из детей примерил на себя образ преступника. Отчет о мастер-классе по выбору профессии, который прошел в одном из торговых центров города, был опубликован на сайте ведомства. В полиции рассказали, что организаторы игры предлагали детям и их родителям «различные костюмы для возможности „примерить на себя“ тот или иной образ».

Однако одно из фото с мастер-класса вызвало настоящую бурю в СМИ и соцсетях. Возмущение общественности вызвал мальчик, переодетый в арестантскую робу.

«Что это? Мастер-класс типа «привыкай с детства»?», «Профориентация в тюремной робе!» — посыпались комментарии пользователей в сети, сообщает ФАН.

Многие также высказали опасения, что подобное переодевание может поспособствовать популяризации тюремной культуры и негативно повлиять на подрастающее поколение.

После того, как история получила широкий общественный резонанс, в ГУ МВД заявили, что проведут проверку и выяснят все обстоятельства такого переодевания.

«Начальником УМВД России по Мурманской области Виталием Зайковым назначена служебная проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию мероприятия по профориентации детей и подростков в одном из торговых центров Мурманска, а также за освещение указанного мероприятия в средствах массовой информации», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Детским мероприятием заинтересовались и в СК РФ. Там сообщили, что уже начали проверку действий полицейских, участвовавших в мероприятии в торгово-развлекательном центре в Мурманской области. По словам следователей, в рамках процессуальной проверки они найдут детей, принимавших участие в мероприятии, и полицейских, проводивших и организовавших его.

«Следственным комитетом начата проверка, по результатам которой будет дана уголовно-правовая оценка действиям сотрудников полиции и коммерческой организации, предоставляющей подобные услуги населению», — сообщили представители СК в мессенджере.

Полицейские, принявшие участие в мероприятии, уже высказались, что не имеют никакого отношения к фотографиям. Более того, было предварительно установлено, что сотрудники полиции не предоставляли костюмы участникам мероприятия.

В ведомстве рассказали, что в ходе мастер-класса дети играли в полицейских, рисовали фотороботы, снимали отпечатки пальцев с предметов. Кроме того, дошкольники распутывали разные загадки в детективном квесте и соревновались в физической подготовке. Участники урока также могли задать вопросы специалистам о работе полицейских.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, развлекательную часть мероприятия организовывала некая частная организация, работающая в торговом центре.

Со стороны сотрудников полиции осуществлялась только подготовка мастер-класса и ответы на вопросы детей, сообщает «Мурманский вестник».

Между тем, как отмечает « Федерал Пресс », отчет на сайте ведомства уже поправили — снимок ребенка в робе удалили.

К публикации фотографий несовершеннолетних стоит подходить с особой осторожностью — они нередко становятся поводом для скандалов и проверок. Так, ранее сообщалось, что в начале ноября в Хабаровске было возбуждено уголовное дело из-за смонтированного коллекторами порнографического коллажа с изображением несовершеннолетней дочери должника организации.

Дело возбуждено по статье «Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетней», согласно которой излишне творческим коллекторам грозит до десяти лет лишения свободы.

Как рассказали родственники пострадавшей девушки, ее отец взял несколько кредитов в микрофинансовых организациях. После того, как он просрочил дату возвращения денег, неизвестные коллекторы стали угрожать ему расправой и также разместили в социальных сетях фотоколлажи непристойного характера с участием его дочери. По их словам, девочка до сих пор пребывает в состоянии стресса из-за распространенных фотографий.