«Получили по харе»: Соловьев поспорил с украинцем

Соловьев обвинил украинского политолога в нацизме

«Вот и раскрылся Ковтун. Еще у кого-то остались иллюзии? А не покажи таких в нашем эфире, так и будут «демократы» верещать, что нет никаких нацистов на Украине. И ведь Ковтун транслирует настроения киевской верхушки», — написал Соловьев в своем микроблоге Twitter.

Журналист опубликовал часть передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым», в рамках которого Ковтун заявил, что Европа поддерживает Украину, и они выступают как «единый мощный кулак».

Соловьев уточнил, проявляется ли европейская поддержка в нацизме:

«Вы один раз уже лизали задницу Европе, эти ваши УПА, а потом так получили по харе, что мало не показалось», — заявил Соловьев.

На что Ковтун парировал, что Вторая мировая война якобы была «общеевропейским крестовым походом против большевизма» под предводительством Адольфа Гитлера.

Соловьев заявил, что Ковтун — «немецкий нацист», в любой стране мира такие заявления — статья, и предрек Ковтуну запрет на въезд в Россию.