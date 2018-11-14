«Получили по харе»: Соловьев поспорил с украинцем

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Соловьев обвинил украинского политолога в нацизме 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Журналист Владимир Соловьев обвинил украинского политолога Вячеслава Ковтуна в нацизме. Тот заявил, что Вторая мировая война стала «общеевропейским крестовым походом против большевизма».
«Вот и раскрылся Ковтун. Еще у кого-то остались иллюзии? А не покажи таких в нашем эфире, так и будут «демократы» верещать, что нет никаких нацистов на Украине. И ведь Ковтун транслирует настроения киевской верхушки», — написал Соловьев в своем микроблоге Twitter.
Журналист опубликовал часть передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым», в рамках которого Ковтун заявил, что Европа поддерживает Украину, и они выступают как «единый мощный кулак».
Соловьев уточнил, проявляется ли европейская поддержка в нацизме:
«Вы один раз уже лизали задницу Европе, эти ваши УПА, а потом так получили по харе, что мало не показалось», — заявил Соловьев.
На что Ковтун парировал, что Вторая мировая война якобы была «общеевропейским крестовым походом против большевизма» под предводительством Адольфа Гитлера.
Соловьев заявил, что Ковтун — «немецкий нацист», в любой стране мира такие заявления — статья, и предрек Ковтуну запрет на въезд в Россию.
Ранее журналист рассказал, как лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский пытался подкупить украинского политолога.
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