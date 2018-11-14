Количество турагентств в городах сократилось

Количество турагентств в городах-миллионниках сократилось на 16%

За период с октября 2014 по октябрь 2018 года число офисов турагентств сократилось на 16%. Такие данные приводят геосервис 2ГИС и OneTwoTrip.

Самые значительные изменения произошли в Красноярске , где за четыре года количество офисов турагентств снизилось почти на 30%. Второе место по динамике сокращения занял Омск (27%), третье — Ростов-на-Дону (22%).

Единственным городом-миллионником, где динамика этого показателя осталась положительной, оказался Воронеж — за четыре года турагентств здесь стало больше на 4%. Если смотреть динамику по годам, то больше всего офисов турагентств закрылось с октября 2014 по октябрь 2015 года — их стало на 8% меньше.

За последний год (с октября 2017 по октябрь 2018) в 15 городах-миллионниках количество турагентств практически не изменилось. Сейчас в них работает 10 302 турфирмы, год назад их было 10 311. Сокращение составило всего 0,1%, причем в восьми из 15 городах точек продажи туров стало больше, а общая отрицательная динамика показателя продиктована сокращением количества офисов в остальных семи городах.