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Количество турагентств в городах сократилось
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Количество турагентств в городах-миллионниках сократилось на 16% 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
За период с октября 2014 по октябрь 2018 года число офисов турагентств сократилось на 16%. Такие данные приводят геосервис 2ГИС и OneTwoTrip.
Самые значительные изменения произошли в Красноярске, где за четыре года количество офисов турагентств снизилось почти на 30%. Второе место по динамике сокращения занял Омск (27%), третье — Ростов-на-Дону (22%).
Единственным городом-миллионником, где динамика этого показателя осталась положительной, оказался Воронеж — за четыре года турагентств здесь стало больше на 4%. Если смотреть динамику по годам, то больше всего офисов турагентств закрылось с октября 2014 по октябрь 2015 года — их стало на 8% меньше.
За последний год (с октября 2017 по октябрь 2018) в 15 городах-миллионниках количество турагентств практически не изменилось. Сейчас в них работает 10 302 турфирмы, год назад их было 10 311. Сокращение составило всего 0,1%, причем в восьми из 15 городах точек продажи туров стало больше, а общая отрицательная динамика показателя продиктована сокращением количества офисов в остальных семи городах.
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