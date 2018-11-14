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Пара пенсионеров раскрыла секрет хорошего здоровья
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Пара пенсионеров объяснила хорошее здоровье привычкой есть в «Макдоналдсе» 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: flickr.com
Пара пожилых британцев объяснила отсутствие проблем со здоровьем привычкой регулярно питаться в ресторане «Макдоналдс». Об этом сообщает издание Daily Mail.
Том и Паулина Джонс (Tom и Pauline Jones) из города Бат в графстве Сомерсет уже 23 года почти каждый день едят в «Макдоналдсе». 83-летний британец и его 82-летняя супруга зовут ближайший к ним ресторан сети «вторым домом». Чтобы добраться туда, они каждый день проходят пешком четыре километра.
«Мы пьем кофе в 8:30 утра, затем идем по магазинам, а в 10 возвращаемся перекусить», — рассказала Паулина.
Том подтвердил, что они ходят в ресторан семь дней в неделю. Они нарушали традицию, только если уезжали в отпуск.
Том регулярно ест бигмак, в котором содержится 540 калорий, Паулина же выбирает блюдо в зависимости от настроения: ей может захотеться как куриных наггетсов, так и ролла с курицей в соусе барбекю.
«Нам нравится приходить сюда из-за дружеской атмосферы. Персонал всегда готов помочь, и мы чувствуем себя тут частью обстановки», — объяснила Паулина.
Она добавила, что предпочитает приходить в ресторан по утрам, когда там мало посетителей.
Том отметил, что ему не нравится, что всех посетителей ресторанов считают людьми с лишним весом. Он призвал обратить внимание на него с женой, но подчеркнул, что они стараются регулярно заниматься спортом.
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