Космонавт Рыжиков стал Героем России

Ряд космонавтов президентским указом удостоены наград и званий, говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

"За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Рыжикову Сергею Николаевичу", — говорится в указе.

Ему же указом присвоено звание летчик-космонавт.

Тем же указом космонавты Федор Юрчихин Олег Новицкий за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики, укрепление международного сотрудничества в области исследования и использования космического пространства награждены орденом "За заслуги перед Отечеством", соответственно, второй и четвертой степени.

Сергей Рыжиков совершил один космический полет с 19 октября 2016 года по 10 апреля 2017 года. Он отправился на Международную космическую станцию на корабле "Союз МС-02" вместе с другим российским космонавтом Андреем Борисенко и астронавтом НАСА Шейном Кимброу. Во время посадки "Союза МС-02" произошла нештатная ситуация — началось незначительное снижение давления, продолжавшееся до открытия клапана сообщения спускаемого аппарата с атмосферой. Это произошло из-за механического повреждения парашютного контейнера основной системы парашютирования.

За плечами Юрчихина пять космических полетов, Новицкий побывал в космосе дважды.