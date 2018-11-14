Названы самые популярные направления на Новый год

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Крым вошел в тройку самых популярных направлений на Новый год 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Крым оказался в тройке самых популярных направлений на новогодние праздники в этом году, сообщила в среду пресс-служба регионального министерства курортов и туризма со ссылкой на данные сервиса онлайн бронирования Biletix.
"Крым в тройке самых популярных направлений новогодних праздников 2019 года. Средний чек на авиабилеты в Симферополь из Москвы в этом году снизился на 39%. Такую аналитику с учетом цен раннего бронирования предоставил сервис онлайн бронирования Biletix", — сообщили в минкурортов.
В тройке лидеров направления Москва-Сочи, Москва-Крым и Екатеринбург-Москва. По данным аналитиков, средняя цена билета из Москвы в Сочи и обратно выросла на 36% и составляет 8110 рублей, средняя цена билета Москва-Симферополь-Москва составляет 4922 рублей (7 960 рублей в прошлом году), что подняло Крым в рейтинге сервиса с шестого на второе место.
Помимо этого, определен топ-5 регионов, выбирающих Крым для новогодних и рождественских каникул. Это Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Екатеринбург, Сургут.
Ранее интернет-сервис для путешественников назвал полуостров лучшим внутренним регионом для осеннего отпуска. Такое мнение высказали российские туристы, проголосовав за Крым (21% проголосовавших).
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