Синоптики дали прогноз на Новый год

Синоптики дали прогноз на новогоднюю ночь

По ее словам, к концу декабря среднесуточная температура в столице опускается до -8 градусов.

«Ночью может быть -12 градусов, а днем -3…-8 градусов», — уточнила она.

Также Паршина отметила, что чаще всего ночь с 31 декабря на 1 января бывает снежной, однако в последние годы исключения не были редки.

Между тем в ближайшие дни, согласно прогнозу Гидрометцентра, дневная температура воздуха в Москве не превысит +3 градусов, а ночная не опустится ниже -8 (https://meteoinfo.ru/forecasts).

В четверг и пятницу дневные показатели термометров будут колебаться между -1…+1 градусом, в субботу — между -2.. +3, а в воскресенье, понедельник и вторник — между -3…+2.