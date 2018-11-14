Telegram-каналам предрекли скорую смерть

В Союзе журналистов предрекли скорую смерть Telegram-каналов

Владимир Соловьев. Telegram-каналы постепенно изживают себя, и на смену им вскоре придет какой-то новый формат, считает председатель Союза журналистов России

«Мне кажется, что есть уже тенденция к тому, что Telegram-каналы себя изживут», — сказал Соловьев в интервью РИА «Новости».

Он отметил, что каналов появилось так много, что за ними уже невозможно следить.

«Я склонен думать — и об этом, кстати, говорят теоретики развития медиасферы — что Telegram-каналы постепенно будут отмирать и появится что-то другое, может быть, в видеоформате», — добавил он.

По его словам, сейчас «любой школьник» может выложить в интернет любую информацию, а за ее проверку придется отвечать профессиональным журналистам.

Также он рассказал о кризисе региональной журналистики. Соловьев отметил, что в районных газетах наблюдается нехватка кадров.

«И если раньше учителя переквалифицировались в журналисты, потому что там были хорошие зарплаты, то теперь наоборот — журналисты приходят преподавать в школу, потому что там четкая схема зарплат и там можно реально хоть какие-то деньги заработать. А журналистом точно не заработаешь», — пояснил он.

Эту ситуацию Соловьев назвал большим провалом в профессии на самом базовом, региональном уровне.

Он сообщил, что в районной газете молодой журналист получает шесть тыс. рублей в месяц. «А если у него жена, ребенок? Огород у бабушки не поможет, даже на селе», — добавил он.

Соловьев считает, что нужно запустить программу поддержки молодых журналистов в сельской местности по аналогии с программами для врачей и учителей.

Также глава СЖР рассказал, что вскоре 30 человек получат звания «Заслуженный журналист» и «Заслуженный работник связи и информации».

«Я знаю эти фамилии, но не могу их назвать, пока не появится указ президента, а он, мы надеемся, должен появиться в ближайшее время», — пояснил он.

Союз журналистов России 13 ноября отмечает столетний юбилей.