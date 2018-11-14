В Италии начали продавать жареный воздух

Уникальное блюдо придумал шеф-повар ресторана Feva Restaurant Никола Динато.

Оригинальное блюдо предлагает попробовать своим посетителям шеф-повар ресторана Feva в итальянском Кастельфранко-Венето Никола Динато. Обладатель мишленовских звезд научился готовить жареный воздух.

Для того, чтобы приготовить блюдо, Динато делает воздушные шарики, напоминающие облака, из тапиоки — зернистого крахмалистого продукта. Сначала «облака» из тапиоки высушиваются, а затем их жарят в масле, наподобие фритюра.

«Обжаривание делают шарики хрустящими. Если бы мы их помещали в духовку, тогда мы они хрустели, но при этом прилипали бы к зубам», — объясняет автор блюда.

После чего наступает финальный аккорд: получившиеся шарики насыщают озоном.

По задумке шеф-повара, его блюдо случит «приглашением к размышлениям о том, что каждый момент жизни — исторический, и запечатлеть „небытие“ — очень важная задача».