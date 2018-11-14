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В Италии начали продавать жареный воздух
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В Италии начали продавать жареный воздух 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: tvzvezda.ru
Уникальное блюдо придумал шеф-повар ресторана Feva Restaurant Никола Динато.
Оригинальное блюдо предлагает попробовать своим посетителям шеф-повар ресторана Feva в итальянском Кастельфранко-Венето Никола Динато. Обладатель мишленовских звезд научился готовить жареный воздух.
Для того, чтобы приготовить блюдо, Динато делает воздушные шарики, напоминающие облака, из тапиоки — зернистого крахмалистого продукта. Сначала «облака» из тапиоки высушиваются, а затем их жарят в масле, наподобие фритюра.
«Обжаривание делают шарики хрустящими. Если бы мы их помещали в духовку, тогда мы они хрустели, но при этом прилипали бы к зубам», — объясняет автор блюда.
После чего наступает финальный аккорд: получившиеся шарики насыщают озоном.
По задумке шеф-повара, его блюдо случит «приглашением к размышлениям о том, что каждый момент жизни — исторический, и запечатлеть „небытие“ — очень важная задача».
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