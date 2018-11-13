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Кузнецова рассказала о проверке школ
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Кузнецова рассказала о проверке школ по проблеме подростковой травли 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова в беседе ФАН рассказала о проверке школ по проблеме подростковой травли.
«Как ни странно, предварительный мониторинг этой проблемы в школах показывает парадоксальную ситуацию, когда дети говорят о том, что травля есть, указывают на наличие дискомфорта и иных признаков того, что не всё благополучно в этом коллективе, а педагоги того же класса той же школы заявляют, что травли нет», — сообщила она.
Что касается проверки, то по словам Кузнецовой, планируется, что детские психологи, представители заинтересованных общественных организаций, руководители общеобразовательных учреждений и уполномоченные омбудсмены в регионах займутся подготовкой масштабного исследования.
Как отметила уполномоченный, проводимые опросы должны быть анонимными и для учеников, и для педагогов.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе завели уголовное дело по факту публичного избиения школьницы.
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