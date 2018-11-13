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Бросившего банку в автобусе чеченца перевоспитали
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Бросившего банку в автобусе чеченца перевоспитали на родине 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: соцсети
Уроженец Чечни Турпал Хасиев, который бросил банку в автобусе в подростка, теперь официально трудоустроен в Грозном. Об этом в эфире НСН сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации правительства Чечни Джамбулат Умаров.
Инцидент произошел в Москве. Хасиев бросил алюминиевую банку в подростка со словами "Ахмат — сила", чем очень разозлил главу Чечни Рамзана Кадырова.
Но теперь дебошир исправился и работает в службе по благоустройству города. Он уже зарекомендовал себя как ответственный сотрудник.
"Этот дебошир теперь уже не дебошир, а очень примерный юноша, который официально устроился на работу. Четыре дня в неделю он работает в организации СУРСАД по озеленению и облагораживанию города. Показал себя на работе как очень ответственный парень, исправился. Он пожалел о содеянном и уже не понимает, как его угораздило так себя повести. Налицо действенный механизм, когда труд облагораживает человека и вытесняет из молодого неокрепшего сознания хулиганское мышление", — заявил Умаров.
Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов приехал в гости к Кадырову.
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