Бросившего банку в автобусе чеченца перевоспитали на родине

Уроженец Чечни Турпал Хасиев , который бросил банку в автобусе в подростка, теперь официально трудоустроен в Грозном . Об этом в эфире НСН сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации правительства Чечни Джамбулат Умаров.

Инцидент произошел в Москве . Хасиев бросил алюминиевую банку в подростка со словами "Ахмат — сила", чем очень разозлил главу Чечни Рамзана Кадырова

Но теперь дебошир исправился и работает в службе по благоустройству города. Он уже зарекомендовал себя как ответственный сотрудник.

"Этот дебошир теперь уже не дебошир, а очень примерный юноша, который официально устроился на работу. Четыре дня в неделю он работает в организации СУРСАД по озеленению и облагораживанию города. Показал себя на работе как очень ответственный парень, исправился. Он пожалел о содеянном и уже не понимает, как его угораздило так себя повести. Налицо действенный механизм, когда труд облагораживает человека и вытесняет из молодого неокрепшего сознания хулиганское мышление", — заявил Умаров.