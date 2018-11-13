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Раскрыты действия членов экипажа при смерти пассажира
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Раскрыты действия бортпроводников при критическом состоянии пассажира 

Рамблер 1 час назад
Фото: кадр из видео
Австралийский летчик Бретт Мандерс рассказал, как действуют члены экипажа, если на борту самолета умирает человек.
Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на The Daily Mail, летчик авиакомпании Jetstar признался, что бортпроводники постараются «сохранить конфиденциальность» и скрыть факт кончины человека от других пассажиров.
Мандерс добавил, что бортпроводники при необходимости оказывают необходимую поддержку родственникам усопшего.
Ранее бортпроводники рассказали о самых популярных уловках, к которым прибегают пассажиры эконом-класса, чтобы оказаться в бизнес-классе. Лидером списка стали пассажиры, которые переходят в бизнес-класс и притворяются спящими.
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