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Кадыров заступился за пятилетнего рекордсмена из Чечни
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Кадыров заступился за рекордсмена по отжиманиям 

News.ru 47 минут назад
Пятилетний Рахим Кураев из Чечни за два с половиной часа отжался более четырёх тысяч раз. С этим достижением его поздравил глава республики Рамзан Кадыров.
«Мальчик доказал, что имеет огромную силу воли и физическую подготовку. Он отжался 4105 раз, потратив на это 2 часа 25 минут», — написал в своём Telegram-канале Рамзан Кадыров.
Глава Чечни уверен, раз этот мировой рекорд не засчитан, у Рахима хватит сил и энергии его повторить. Но главное, что его «засчитали миллионы мальчишек во всем мире» и начали тренироваться.
4105 отжиманий мальчика из Чечни не сочли рекордом
Ранее News.ru писал, что пятилетнему Рахиму Куриеву из Чечни отказались засчитывать мировой рекорд по отжиманиям. Достижение мальчика сняли на видео и отправили в Книгу рекордов России. Организаторы, однако, заметили, что Рахим отвлекался на просмотр мультфильмов в смартфоне, а также отрывал руки от пола, переставляя счётные палочки, с помощью которых он считал количество отжиманий.
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