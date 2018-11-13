Кадыров заступился за пятилетнего рекордсмена из Чечни

Кадыров заступился за рекордсмена по отжиманиям

Пятилетний Рахим Кураев из Чечни за два с половиной часа отжался более четырёх тысяч раз. С этим достижением его поздравил глава республики Рамзан Кадыров

«Мальчик доказал, что имеет огромную силу воли и физическую подготовку. Он отжался 4105 раз, потратив на это 2 часа 25 минут», — написал в своём Telegram-канале Рамзан Кадыров.

Глава Чечни уверен, раз этот мировой рекорд не засчитан, у Рахима хватит сил и энергии его повторить. Но главное, что его «засчитали миллионы мальчишек во всем мире» и начали тренироваться.

Ранее News.ru писал, что пятилетнему Рахиму Куриеву из Чечни отказались засчитывать мировой рекорд по отжиманиям. Достижение мальчика сняли на видео и отправили в Книгу рекордов России. Организаторы, однако, заметили, что Рахим отвлекался на просмотр мультфильмов в смартфоне, а также отрывал руки от пола, переставляя счётные палочки, с помощью которых он считал количество отжиманий.