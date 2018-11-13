Врачи скорой объяснили ситуацию с выброшенным пенсионером

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Врачи в Воронеже объяснили, почему выкинули пенсионера на улицу 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Врачи воронежской Больницы скорой помощи (БСМП №1) прокомментировали инцидент с опубликованной в соцсети «ВКонтакте» видеозиписью, на которой охранники больницы выволакивают пенсионера на улицу и оставляют его на земле.
Видео было опубликовано в паблике «Типичный Воронеж», автор ролика пояснил, что человеку отказали в медицинской помощи, поскольку у него не было с собой полиса.
Врачи больницы представили свой взгляд на инцидент. Они опубликовали обращение, в котором рассказали, что пациент без определенного места жительства был доставлен в больницу с улицы и находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. При этом медики подчеркнули, что оказание медицинской помощи не зависит от наличия или отсутствия полиса.
«В приемном отделении мужчина вёл себя агрессивно, нецензурно выражался, курил, приставал к пациентам и персоналу. Мужчину осмотрел врач-нейрохирург, его состояние не требовало медицинской помощи. Чтобы успокоить дебошира врач пригрозил вызвать охрану», — говорится в заявлении, которое приводит сайт tv-gubernia.ru.
«Хоть ты сдохни!»
Коллектив БСМП утверждает, что отрывок был опубликован во «ВКонтакте» «ради славы и лайков, а может быть для того, чтобы опять „кошмарить“ врачей.
При этом медики выразили готовность продемонстрировать полное видео, „и на нем — порча чужого имущества, и работа службы охраны, и то, как человек буквально через 3 минуты самостоятельно ушел“.
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