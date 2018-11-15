Мединский обратился к Собянину с просьбой

Мединский направит Собянину запрос о сохранении киноцентра на Пресне

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что АО "Киноцентр", которому принадлежит расположенное на Дружинниковской улице здание одного из крупнейших кинотеатров в Восточной Европе, получило разрешение на строительство на его месте комплекса апартаментов общей площадью свыше 80 тысяч квадратных метров. Как считают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость, здание киноцентра для строительства апартаментов придется полностью снести.

"Возможность (сохранения киноцентра — ред.) есть — путем невыдачи разрешения на строительство комплекса апартаментов, на что есть полномочия у правительства Москвы . Соответствующий запрос Сергею Собянину я направлю", — сказал министр, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли возможность сохранить "Соловей" на его историческом месте.

При этом министр подчеркнул, что, по его мнению, для культуры гораздо важнее, чтобы в городе был киноцентр, чем "очередная безумная застройка".

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