Ещё
Мединский обратился к Собянину с просьбой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Москву заметет
Москву заметет

Мединский направит Собянину запрос о сохранении киноцентра на Пресне 

РИА Недвижимость + ещё 3 38 минут назад
Фото: ТАСС
С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя — РИА Новости. Минкультуры направит запрос мэру Москвы Сергею Собянину по поводу строительства комплекса апартаментов на месте киноцентра "Соловей", сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский на лекции в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Ранее газета "Ведомости" сообщила, что АО "Киноцентр", которому принадлежит расположенное на Дружинниковской улице здание одного из крупнейших кинотеатров в Восточной Европе, получило разрешение на строительство на его месте комплекса апартаментов общей площадью свыше 80 тысяч квадратных метров. Как считают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость, здание киноцентра для строительства апартаментов придется полностью снести.
"Возможность (сохранения киноцентра — ред.) есть — путем невыдачи разрешения на строительство комплекса апартаментов, на что есть полномочия у правительства Москвы. Соответствующий запрос Сергею Собянину я направлю", — сказал министр, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли возможность сохранить "Соловей" на его историческом месте.
При этом министр подчеркнул, что, по его мнению, для культуры гораздо важнее, чтобы в городе был киноцентр, чем "очередная безумная застройка".
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером VII Санкт-Петербургского международного культурного форума. РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Ria.ru читают свыше 4 миллионов пользователей ежедневно, что выводит его в лидеры новостных порталов рунета.
РИА Недвижимость: последние новости
Проект из России впервые номинирован на премию Миса ван дер Роэ Одобрены проекты планировки кварталов реновации в Конькове и Солнцеве Росреестр обещает возобновить работу сервиса выписок о владельцах квартир
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девушка с отрубленными руками оценила приговор мужу79
Схватка школьницы и педофила попала на видео36
Кого называют «друзьями Путина» в Европе162
Москвичей предупредили об аномалии4
Навальный против России: ЕСПЧ вынес решение528
Видео
01:41
Российскую технику сочли «безумными древними машинами»
Оружие Армия
01:27
Отмеченный Путиным Билан раскрыл тайну имени
Шоу-бизнес
03:34
Путин подтвердил желание Японии заключить мир
Политика Азия
00:55
Сотрудники МВД случайно «слили» секретные сведения
Происшествия
04:13
Цеповяз проедал 5 пенсий в месяц
Происшествия
02:48
В храме Василия Блаженного появилась удобная навигация
Новости Москвы
03:45
Москвичей предупредили об аномалии
Погода Новости Москвы
01:36
Учитель избила ученика в школе в Хабаровском крае
Происшествия Образование
05:09
Девушка с отрубленными руками оценила приговор мужу
Происшествия
04:53
Путин высказался о выборах на Украине
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение