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Российский Дед Мороз отметил день рождения
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Трамп не захотел слушать "ужасную запись"
Трамп не захотел слушать "ужасную запись"

Российский Дед Мороз отметил день рождения в Великом Устюге 

РИА Новости + ещё 21 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский Дед Мороз отмечает в воскресенье свой очередной сказочный день рождения в Великом Устюге, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.
В этот день на вотчине главного зимнего волшебника собираются дети и взрослые. На праздник съехались различные сказочные персонажи: Костромская Снегурочка, Баба Яга из Кукобоя, Паккайне из Карелии, Царь Берендей из Ярославской области, Кыш-бабай из Казани, Тол-бабай из Удмуртии и многие другие, а также около 5 тысяч гостей.
Также приехал поздравить Деда Мороза губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. По словам губернатора, 20 лет назад был создан один из самых главных символов региона — "Великий Устюг — родина Деда Мороза". Он отметил, что за это время вотчину Деда Мороза посетили 3 миллиона человек.
"Уверен, мы сможем принять еще больше гостей, как российских, так и зарубежных. Сегодня я объявляю отличную новость: территория вотчины Деда Мороза увеличится почти в два раза — с 42 до 90 гектаров", — отметил он.
В результате в ближайшее время там появятся новые аттракционы для гостей, гостиницы, рестораны и кафе. Также в обновленную концепцию войдет и расширение филиала Московского зоопарка в Великом Устюге. Сегодня зоосад, расположенный на площади почти 6 гектаров, объединяет несколько десятков различных видов животных и птиц (почти 400 питомцев), среди которых есть и занесенные в Красную книгу.
"В нашей стране живет больше 27 миллионов ребятишек. И для того чтобы все дети России приехали сюда, к нашему Деду Морозу, мы не только увеличим площадь вотчины, но и построим в Великом Устюге новый аэропорт, удлиним взлетно-посадочную полосу. Через полтора года сюда полетят самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов страны", — заверил Кувшинников.
Он также объявил о старте конкурса детских рисунков "Я рисую Вологодчину". Его победители получат возможность отправиться в путешествие на вотчину Деда Мороза.
Кульминацией праздника стало зажжение огней на первой новогодней елке России. Уже в понедельник зимний волшебник продолжит свой предновогодний тур по стране. До 31 декабря он посетит и поздравит жителей более 20 российских городов.
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