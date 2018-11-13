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Живого пенсионера признали мертвым и лишили пенсии
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Живого пенсионера признали мертвым и лишили пенсии 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
В Пензе живого 67-летнего пенсионера перепутали с умершим человеком и перестали платить ему пенсию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, кода выплаты прекратились, Владимир Авдеев начал разбираться в ситуации и выяснил, что по документам он мертв.
По информации Mash, несколько месяцев назад в Улан-Удэ обнаружили тело мужчины без документов. Его сожительница не знала о погибшем ничего, кроме имени и фамилии, — Владимир Авдеев. Полицейские отыскали в базах Владимира Авдеева 1951 года рождения из Пензы и причислили его к мертвым.
В Пенсионном фонде России Авдееву посоветовали обратиться в суд. Он трижды пытался доказать, что жив, но судья ссылался на документы из ЗАГСа Улан-Удэ, в которых мужчина значится мёртвым. Только после вмешательства прокуратуры документы поправили и Авдеев «ожил».
Похожая история произошла в 2016 году в Белгороде. Пенсионер из Белогорска несколько месяцев пытался доказать, что он живой, а не мертвый. О том, что его «похоронили», мужчина узнал в Пенсионном фонде, когда перестал получать пенсию.
СМИ писали, что ошибка возникла из-за путаницы с документами. Этот мужчина однажды выпивал с приятелем, и тот через некоторое время умер. Каким-то образом документы первого оказались у второго, с ними он попал в больницу и там скончался. Похоронили его также по чужим документам.
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