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Назван самый «добрый» город России
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Назван самый «добрый» город России 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Shutterstock
Санкт-Петербург признали самым «добрым» городом России. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса бронирования жилья Tvil.ru, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Ко всемирному Дню доброты, который отмечается 13 ноября, Tvil.ru провел опрос в социальных сетях и выяснил, где в России живут самые добрые люди. По результатам голосования, Санкт-Петербург оказался на первом месте. За него проголосовали 32 процента респондентов.
Второе место в рейтинге самых «добрых» городов России занял Краснодар (17 процентов голосов). Третье место разделили Севастополь, Казань и Петрозаводск — по 10 процентов голосов.
В десятку лидеров также вошли: Ялта, Сочи, Екатеринбург, Калининград и Москва.
В октябре аналитическое агентство «ТурСтат» составило рейтинг самых популярных для мистического туризма (поездки по местам, где можно встретить духов и призраков) мест России. Самой жуткой достопримечательностью, по мнению туристов, оказался мыс Фиолент в Крыму.
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