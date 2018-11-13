Пока вы спали: Продажа бензина в РФ стала выгоднее экспорта 

Зарплаты россиян «незаметно» вырастут
Зарплаты россиян вырастут, но они этого не заметят, сообщают «Известия». Согласно подсчетам компании Ernst & Young, 80% работодателей намерены увеличить зарплаты сотрудникам примерно на 6% в течение ближайших месяцев. Между тем в сентябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина прогнозировала, что в первой половине 2019 года инфляция в России достигнет пика своего роста — 5,5-6%. «Ощущаемая» же инфляции, отметил аналитик компании «Финам» Алексей Коренев, всегда намного выше реальной и может не позволить гражданам заметить рост зарплат.
России предрекли лидерство на газовом рынке
Гегемония России на газовом рынке Европы продлится по меньшей мере до 2040 года. К такому выводу, как сообщает РИА Новости, пришли специалисты Международного энергетического агентства. Тем не менее, полагают они, уже в 2020-м спрос на газ в Европе начнет падать, а к 2040-у сократится на 16,4% по сравнению с уровнем 2017-го — до 408 миллиардов кубических метров.
Строители Ротенберга могут начать новую мега-стройку
Компании бизнесмена Аркадия Ротенберга, построившие Крымский мост, могут поучаствовать в еще одном крупном проекте на полуострове — строительстве сухогрузного района порта Тамань. По данным «Коммерсанта», обдумать эту идею инвесторам проекта предложил зампред правительства Максим Акимов. Более того, по словам одного из собеседников издания, предварительные договоренности об участии фирм Ротенберга в строительстве в порту Тамань были заключены на уровне акционеров еще весной.
Турция подорожает на треть
Туры в Турцию могут подорожать на треть. Об этом, как сообщают «Ведомости», заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее словам, о в среднем 30-процентном росте цен туроператоров уже уведомили местные отельеры. Примерно на столько же дороже станут сами туры и дополнительные услуги, которые входят в их цену. Авиабилеты также могут подорожать. Ломидзе объяснила рост цен на отдых в Турции отменой скидок нынешнего года в будущем, которыми отели стимулировали спрос, а также падением курса местной лиры, приведшим к разгону инфляции в стране до 25%.
Рынок бензина в России стал прибыльным
Власти России сделали торговлю бензином внутри страны выгоднее экспорта при помощи премий. Как объясняет РБК, более выгодным экспорт нефтепродуктов делал высокий нетбэк — экспортная цена минус пошлины и затраты на транспорт. Однако 2 ноября бензиновый нетбэк в России упал ниже биржевых цен и продолжал падать до вчерашнего дня. Одновременно с этим росла внутренняя премия на АИ-92 и АИ-95.