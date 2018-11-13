Серебренников вспомнил о «Мертвых душах» в суде

Серебренников пришел в суд в футболке с цитатой из Гоголя

На спину футболки нанесена надпись "Русь, чего ты хочешь от меня?" из произведения Николая Гоголя "Мертвые души".

На минувшей неделе Серебренников приходил в суд в футболках со словами "Жги", "Всё утопить" и "Deus conservat omnia" (Бог хранит все).

В Мещанском суде продолжается допрос Серебренникова, который продолжает отвергать обвинения следствия в том, что он похитил бюджетные средства при реализации проекта "Платформа".