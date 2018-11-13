Ещё
Серебренников вспомнил о «Мертвых душах» в суде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Серебренников пришел в суд в футболке с цитатой из Гоголя 

Газета.Ru + ещё 15 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Режиссер Кирилл Серебренников появился на суде в футболке с новой надписью, передает корреспондент "Газеты.Ru" из Мещанского суда Москвы.
На спину футболки нанесена надпись "Русь, чего ты хочешь от меня?" из произведения Николая Гоголя "Мертвые души".
На минувшей неделе Серебренников приходил в суд в футболках со словами "Жги", "Всё утопить" и "Deus conservat omnia" (Бог хранит все).
В Мещанском суде продолжается допрос Серебренникова, который продолжает отвергать обвинения следствия в том, что он похитил бюджетные средства при реализации проекта "Платформа".
Следствие уверено, что Серебренников, а также экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 млн руб., выделенных в 2011–2014 годах некоммерческой организации "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". Свою вину все, кроме давшей показания против других фигурантов экс-бухгалтера компании Нины Масляевой, отрицают.
Газета.Ru: последние новости
Пятилетний чеченец установил рекорд по отжиманиям и посвятил его Кадырову На Кубани уволили врача, которая со словами "хоть ты сдохни" отказала диабетику в инсулине Умерла Наталья Корчагина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Весь доход от дорогой нефти ушел из России335
Дело об избиении тюремщицы получило продолжение74
В разводе Петросяна обвинили Задорнова24
Танец российских полицейских произвел фурор57
У берегов Японии обнаружили десятки лодок с трупами55
Видео
00:46
Пока вы спали: Продажа бензина в РФ стала выгоднее экспорта
Общество
01:19
Умер Стэн Ли
В мире
00:58
Пассажиры электричек не могут попасть в Москву
Новости Москвы
01:52
Дело об избиении тюремщицы получило продолжение
Происшествия
02:10
Астрономы записали звуки на Марсе
Наука и техника
01:09
Администрация Симферополя ушла в отставку
Политика
02:34
Обзор зарубежных СМИ: Секс-скандал с экс-премьером Шотландии
В мире
05:53
Путин планирует обсудить Курилы с Японией
Политика
00:36
В разводе Петросяна обвинили Задорнова
Шоу-бизнес
01:06
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение