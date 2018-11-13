«Роскачество» проверило сосиски

«Роскачество» рассказало об итогах проверки российских сосисок

Эксперты «Роскачества» проверили молочные сосиски отечественных производителей, передаёт газета «Известия» со ссылкой на сообщение организации.

Участниками исследования стали 40 брендов. Образцы были изучены на соответствие 70 показателям.

Проверка опровергла предположения, распространённые среди потребителей, что сосиски делают из субпродуктов и сои. Также опровергнуто мнение о том, что в сосиски кладут не только бумагу, но и мясо кошек и собак.

«В исследованных сосисках эксперты не обнаружили бактерий кишечной палочки, сальмонелл и листерий. Нет там и тяжёлых металлов, радионуклидов и ГМО», — сказали в «Роскачестве».

Рецептуре по ГОСТу соответствуют не все образцы. Некоторые произведены по техническим условиям (ТУ).

Исследование показало, что только девять марок из 40 отвечали как требованиям действующих норм, так и требованиям опережающего стандарта.

В продукции двух брендов превышены допустимые значения по микробиологическим показателям, пишет « Российская газета ». Это может быть связано с нарушением температуры хранения в магазине или на складах.

В некоторых образцах найдены антибиотики, крахмал или соя.