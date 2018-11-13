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Поклонская сообщила о просящих помощи верующих из Украины
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Поклонская сообщила о просящих помощи верующих с Украины 

Деловая газета «Взгляд» 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила, что получает от верующих Украинской православной церкви Московского патриархата на Украине просьбы о помощи в связи с нарушением их прав.
«Острый вопрос: нарушение прав православных верующих Украинской православной церкви Московского патриархата. Ситуация просто дикая, события развиваются стремительно и последствия могут быть просто непредсказуемыми. Люди обращаются, просят помочь», — сказала Поклонская, передает РИА «Новости».
Она пообещала прилагать все силы для защиты исторических ценностей и православной Церкви.
Напомним, Русская православная церковь обвинила Константинопольского патриарха в раскольничестве и заявила, что он больше не может считаться духовным лидером мирового православия.
Кроме того, Поклонская назвала недопустимым существование в Крыму бизнес-активов украинских политиков, которые не уважают выбор крымчан и ненавидят все, что происходит на полуострове.
«К сожалению, можно с большой долей уверенности говорить, что (вышеуказанные лица) имеют и владеют через родственников, аффилированных и подставных лиц (активами в Крыму). Будучи прокурором Крыма, я начала работу по выявлению таких активов. Не знаю, как она ведется сегодня, но уверена, что этот кран пора прикрутить навсегда. Негоже давать зарабатывать в Крыму тем, кто не уважает выбор крымчан и ненавидит все, что там происходит хорошее и позитивное», — сказала Поклонская.
1 ноября глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных мерах на санкции Киева. По его словам, в списки включат сотни людей, которые причиняли вред России.
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