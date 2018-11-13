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Улюкаев работает в тюремной библиотеке и скучает по йоге
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Улюкаев работает в тюремной библиотеке и скучает по йоге 

Рамблер + ещё 11 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, отбывающий наказание за взятку, работает в тюремной библиотеке, а скучает только по родным, близким и йоге. Об этом он упомянул в письме журналисту сайта News.ru.
«Библиотека здесь хорошая», — похвалил он.
По словам экс-министра, в книгохранилище исправительной колонии №1 в Тверской области свыше 15 тысяч наименований.
Особо Улюкаев отметил академические издания 1930-1950 годов таких русских классиков, как Александр Пушкин, Лев Толстой, Антон Чехов и Иван Гончаров, а также книги отечественных и зарубежных авторов 20 века — Владимира Набокова, Андрея Платонова, Джеймса Джойса, Иосифа Бродского, Франца Кафки и других.
Также бывший чиновник рассказал, что регулярно занимается зарядкой на свежем воздухе.
«С йогой сейчас похуже», — посетовал он.
Кроме того, Улюкаев отказался оценивать нынешнее состояние российской экономики из-за незнания «необходимой для этого информации», а на вопрос о том, скучает ли по государственной службе, ответил, что скучает лишь по родным и близким.
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