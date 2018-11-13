Улюкаев работает в тюремной библиотеке и скучает по йоге

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев , отбывающий наказание за взятку, работает в тюремной библиотеке, а скучает только по родным, близким и йоге. Об этом он упомянул в письме журналисту сайта News.ru.

«Библиотека здесь хорошая», — похвалил он.

По словам экс-министра, в книгохранилище исправительной колонии №1 в Тверской области свыше 15 тысяч наименований.

Также бывший чиновник рассказал, что регулярно занимается зарядкой на свежем воздухе.

«С йогой сейчас похуже», — посетовал он.

Кроме того, Улюкаев отказался оценивать нынешнее состояние российской экономики из-за незнания «необходимой для этого информации», а на вопрос о том, скучает ли по государственной службе, ответил, что скучает лишь по родным и близким.