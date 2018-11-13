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Подростки научились готовить наркотики из женских прокладок
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Подростки научились готовить наркотики из женских прокладок 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
В индонезийских городах Джакарта, Бекаси и Кудус арестованы подростки, которые употребляли самодельный наркотик, приготовленный из женских гигиенических прокладок. Об этом сообщает The Jakarta Post.
По данным индонезийского Национального агентства по борьбе с наркотиками, то же вещество употребляют и в ряде других городов на острове Ява, пишет местное издание Tempo. Член Комиссии по защите детей Ситти Хикмаватти (Sitty Hikmawatty) заявила, что с 2017 года число подростков, пристрастившихся к этому наркотику, существенно выросло.
Сайт Coconuts.co отмечает, что поначалу основными потребителями вещества были несовершеннолетние жители бедных районов, поэтому в ход шли использованные прокладки, которые они находили на помойках. Теперь наркоманы приобретают сырье специально.
Рецепт самодельного наркотика изобрели не менее двух лет назад. В 2016 году индонезийская пресса сообщала, что им увлекаются подростки на острове Белитунг, расположенном на расстоянии более 600 километров от Явы. В одной из газет подробно объяснялось, как его приготовить.
В 2014 году сообщалось, что китайский студент Ли Юаньхао наладил продажи гигиенических прокладок для мужчин. Сообщается, что за первые два дня продаж предпринимателю удалось заработать 600 юаней (около 98 долларов). Основными покупателями стали первокурсники, которых отправляют на военные сборы.
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