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Россияне перестали доверять соцопросам
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Россияне перестали доверять соцопросам 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Евгений Гурко / «Коммерсантъ»
Доверие россиян к результатам социологических опросов снизилось за последний год: только 58 процентов граждан считают, что итоги опросов действительно отражают их реальное мнение граждан. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного ко Дню социолога в России.
По данным отчета, 37 процентов жителей страны скептически относятся к выводам социологов, тогда как год назад число не верящих исследованиям составляло 29 процентов, а в 2016-м в правдивость результатов не верили 22 процента опрошенных. По мнению каждого второго респондента (53 процента), результаты опросов фабрикуются, чтобы оказывать влияние на людей, склоняя их к определенному поведению.
Отмечается, что таким образом индекс доверия социологическим данным достиг исторического минимума, упав с 35 пунктов в 2015 году до 12 в текущем.
В телефонном опросе ВЦИОМа по телефону, проходившем 8 ноября, приняли участие 1,6 тысячи респондентов.
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