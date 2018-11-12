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Стюардесса нарисовала иллюминатор для капризного пассажира
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Стюардесса нарисовала иллюминатор для капризного пассажира 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Находчивая стюардесса смогла удовлетворить желание капризного пассажира сидеть около окна. Но вместо нового места, бортпроводница нарисовала мужчине собственный иллюминатор, чем смогла не только успокоить недовольного клиента авиакомпании, но и вызвать восторженную реакцию у других пассажиров, а также пользователей Сети. Необычную историю одного рейса рассказало издание The Daily Mail.
Инцидент произошел в Японии. На жалобу от капризного пассажира, который был недоволен своим местом только из-за того, что там не было окна, бортпроводница принесла ему лист бумаги, на котором нарисовала иллюминатор.
Желаемое «окно» сотрудница экипажа самолета прикрепила на стену, рядом с сидением требовательного пассажира. И при ближайшем рассмотрении можно увидеть, что в «иллюминаторе» синей ручкой нарисованы море и облака.
Позже «дополнительное окно» было опубликовано в Twitter. Пост собрал более 15 тысяч отметок «Нравится», а пользователи нашли такой ответ на каприз пассажира очень умным и оригинальным.
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