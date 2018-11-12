Стюардесса нарисовала иллюминатор для капризного пассажира 

Находчивая стюардесса смогла удовлетворить желание капризного пассажира сидеть около окна. Но вместо нового места, бортпроводница нарисовала мужчине собственный иллюминатор, чем смогла не только успокоить недовольного клиента авиакомпании, но и вызвать восторженную реакцию у других пассажиров, а также пользователей Сети. Необычную историю одного рейса рассказало издание The Daily Mail.
Инцидент произошел в Японии. На жалобу от капризного пассажира, который был недоволен своим местом только из-за того, что там не было окна, бортпроводница принесла ему лист бумаги, на котором нарисовала иллюминатор.
Желаемое «окно» сотрудница экипажа самолета прикрепила на стену, рядом с сидением требовательного пассажира. И при ближайшем рассмотрении можно увидеть, что в «иллюминаторе» синей ручкой нарисованы море и облака.
窓が無い座席だったので隣のお兄さんがＣＡさんにクレームをつけたら、上空の景色書いて貼り付けてくれたwww pic.twitter.com/FJv6kJnwnD— こぉ↑すけ@しおりおし (@kooo_TmS_suke) 5 ноября 2018 г.
Позже «дополнительное окно» было опубликовано в Twitter. Пост собрал более 15 тысяч отметок «Нравится», а пользователи нашли такой ответ на каприз пассажира очень умным и оригинальным.