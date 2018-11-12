Ещё
Назван самый зависимый от туризма город в мире
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Назван самый зависимый от туризма город в мире 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Фото: AP Photo / Eduardo Verdugo
В докладе Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), мексиканский Канкун назван городом с самой высокой зависимостью от туризма, так как именно эта отрасль генерирует почти половину — 49,6% — его ВВП, сообщает Lonelyplanet.
Канкун до 1972 года был обычной рыбацкой деревней, которую превратили в популярный курорт. Сейчас 63% иностранных туристов там — граждане США.
На втором месте в списке WTTC расположился Марракеш (30,2%). Треть иностранных туристов там — французы.
На третьем месте рейтинга — Макао. Там доходы от туристической отрасли составляют 29,3% ВВП. В пятерку самых зависимых от сферы туризма вошли американский Орландо (18,7% ВВП) и турецкая Анталья (17,6% ВВП).
В топ-10 городов, наиболее зависимых от туризма, попали также Венеция, Дубровник, Дубай, Лас-Вегас и Бангкок.
Последние новости
Выяснилось, почему Трамп не пожал руку Порошенко По жестокости они порой затмевали палачей нацистской Германии "А нам за ними убирать". Солдаты НАТО опозорились на учениях в Норвегии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад добивает Россию750
По Израилю выпустили 200 ракет795
Израиль прокомментировал уничтожение здания телекомпании22
На Украине начались «газовые бунты»758
Объяснена малозаметность Су-573
Видео
01:19
Умер Стэн Ли
В мире
00:46
Разговору Путина и Трампа помешали
Политика В мире
03:12
«Мишенька, будь ты здоров»: Петросян о «живом» Задорнове
Шоу-бизнес Статьи
03:26
«Война подогревает цены на нефть»
В мире Статьи
00:41
В Китае женщина провалилась под тротуар
Происшествия В мире
02:59
Стресс перед концертом: Бузову обвинили в мошенничестве
Шоу-бизнес Статьи
00:19
Упавший паллет чуть не раздавил покупателей в «Ашане»
Происшествия
00:49
Якутские полицейские записали танцевальный клип
Общество
00:31
На Украине начались «газовые бунты»
В мире
01:08
По Израилю выпустили 200 ракет
Ближний Восток Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение