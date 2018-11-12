Назван самый зависимый от туризма город в мире

В докладе Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), мексиканский Канкун назван городом с самой высокой зависимостью от туризма, так как именно эта отрасль генерирует почти половину — 49,6% — его ВВП, сообщает Lonelyplanet.

Канкун до 1972 года был обычной рыбацкой деревней, которую превратили в популярный курорт. Сейчас 63% иностранных туристов там — граждане США.

На втором месте в списке WTTC расположился Марракеш (30,2%). Треть иностранных туристов там — французы.

На третьем месте рейтинга — Макао. Там доходы от туристической отрасли составляют 29,3% ВВП. В пятерку самых зависимых от сферы туризма вошли американский Орландо (18,7% ВВП) и турецкая Анталья (17,6% ВВП).

В топ-10 городов, наиболее зависимых от туризма, попали также Венеция, Дубровник, Дубай, Лас-Вегас и Бангкок.