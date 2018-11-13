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Танец российских полицейских произвел фурор
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Жители Якутии раскупили билеты на концерт, увидев танец местных полицейских 

Ридус + ещё 5 1 час назад
Полицейские Якутии записали ролик, который произвел фурор в Сети.
Правоохранители из Амгинского района станцевали на камеру. Чтобы пригласить всех желающих посетить праздничный шоу-концерт «Две звезды» ко дню полиции.
После того, как видео было опубликовано в официальном Twitter МВД РФ, все билеты на мероприятие были раскуплены.
Всего ролик посмотрели свыше 43 тысяч человек. Концерт прошел в Якутии 9 ноября, но пользователи сети просят провести концерт еще раз. Об этом рассказала начальник межмуниципального отдела МВД России Амгинского района Якутии Людмила Малыкайцева.
Известно, что в 2017 году личный состав этого отдела тоже участвовал в концерте «Две звезды», где исполнял песни. В этом же году было принято решение, что полицейские покажут свои танцевальные умения.
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