Танец российских полицейских произвел фурор

Жители Якутии раскупили билеты на концерт, увидев танец местных полицейских

Полицейские Якутии записали ролик, который произвел фурор в Сети.

Хорошего всем дня!

Шуточный ролик, с помощью которого полицейские из Амгинского района Республики Саха (Якутия) пригласили всех желающих на праздничную программу 10 ноября. #полиция #видео #Якутия pic.twitter.com/zhVQeW0yfD— Сайт МВД России (@mvd_official) 12 ноября 2018 г. Правоохранители из Амгинского района станцевали на камеру. Чтобы пригласить всех желающих посетить праздничный шоу-концерт «Две звезды» ко дню полиции.

После того, как видео было опубликовано в официальном Twitter МВД РФ , все билеты на мероприятие были раскуплены.

Всего ролик посмотрели свыше 43 тысяч человек. Концерт прошел в Якутии 9 ноября, но пользователи сети просят провести концерт еще раз. Об этом рассказала начальник межмуниципального отдела МВД России Амгинского района Якутии Людмила Малыкайцева.

Известно, что в 2017 году личный состав этого отдела тоже участвовал в концерте «Две звезды», где исполнял песни. В этом же году было принято решение, что полицейские покажут свои танцевальные умения.