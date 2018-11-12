Фонд помощи для элитной московской школы вызвал скандал

Журналистка Винокурова назвала «отвратительной» идею помощи элитной московской школе

Ситуация с основанием фонда поддержки элитной московской школы № 57 вызвала серьезные споры в соцсетях между возмущенной этим обстоятельством журналистами Екатериной Винокуровой и Михаилом Козыревым

«Вот основывают фонд поддержки школы. Только 57 школы. Где учатся и так дети богатых и влиятельных людей (вроде как, внуки [зампреда правительства Ольги] Голодец, например)», — написала она в своем Facebook.

Она указала на недостаток денег в провинциальных школах и даже «в простых московских школах на окраинах», осудив основателей фонда за то, что они поддерживают «только своих, элитных детей и их школы».

«Отвратительная, короче, история», — написала она, сопроводив свое сообщение несколькими оскорблениями.

В комментариях у нее разгорелся спор с Михаилом Козыревым, который счел нормальной ситуацию с поддержкой школы.

«Назвать людей, которые решили организовать из своих собственных денег частный фонд поддержки одной конкретной школы, «скотами» и «тварями» — это, конечно, такой дремучий ленински-пролетарский совок из Вас вылупился, Екатерина, что мне лучше поверить, что Ваш аккаунт взломали. Надеюсь, что Вы немного умнее и иногда слезаете с броневика. При полной каше в голове, Катя, налицо отвратительная пролетарская классовая ненависть, а на языке — просто хамство из подворотни. Не забудьте при встрече директору пушкинского музея сказать, какая она «тварь» и «скотина», — написал он.

По его словам, в этой школе учатся и сотни обычных детей, и привел в пример американскую систему образования, которая держится на «alumni» — «выпускниках, которые, достигнув успеха в жизни, регулярно жертвуют деньги своим Alma Mater».

«И в этом нет никакой уравниловки: у одних школ выпускники успешнее, у других — нет, одни богаче, другие беднее. Требовать от меценатов «зачем сюда? давай сюда!» — абсолютная глупость», — заявил он.

Винокурова в ответ заявила, что не готова «называть помощь богатых богатым помощью».

«Я лично помогу найти десятка два бедных школ с простыми детьми, которым действительно нужна помощь», — заявила она.

Отметим, что ранее 57 школа оказалась в центре скандала — там был задержан учитель истории, которого обвинили в совращении ученика. На фоне скандала директор школы № 57 подал заявление об уходе со своего поста.