Ещё
Фонд помощи для элитной московской школы вызвал скандал
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Журналистка Винокурова назвала «отвратительной» идею помощи элитной московской школе 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: кадр из видео
Ситуация с основанием фонда поддержки элитной московской школы № 57 вызвала серьезные споры в соцсетях между возмущенной этим обстоятельством журналистами Екатериной Винокуровой и Михаилом Козыревым.
«Вот основывают фонд поддержки школы. Только 57 школы. Где учатся и так дети богатых и влиятельных людей (вроде как, внуки [зампреда правительства Ольги] Голодец, например)», — написала она в своем Facebook.
Она указала на недостаток денег в провинциальных школах и даже «в простых московских школах на окраинах», осудив основателей фонда за то, что они поддерживают «только своих, элитных детей и их школы».
«Отвратительная, короче, история», — написала она, сопроводив свое сообщение несколькими оскорблениями.
В комментариях у нее разгорелся спор с Михаилом Козыревым, который счел нормальной ситуацию с поддержкой школы.
«Назвать людей, которые решили организовать из своих собственных денег частный фонд поддержки одной конкретной школы, «скотами» и «тварями» — это, конечно, такой дремучий ленински-пролетарский совок из Вас вылупился, Екатерина, что мне лучше поверить, что Ваш аккаунт взломали. Надеюсь, что Вы немного умнее и иногда слезаете с броневика. При полной каше в голове, Катя, налицо отвратительная пролетарская классовая ненависть, а на языке — просто хамство из подворотни. Не забудьте при встрече директору пушкинского музея сказать, какая она «тварь» и «скотина», — написал он.
По его словам, в этой школе учатся и сотни обычных детей, и привел в пример американскую систему образования, которая держится на «alumni» — «выпускниках, которые, достигнув успеха в жизни, регулярно жертвуют деньги своим Alma Mater».
«И в этом нет никакой уравниловки: у одних школ выпускники успешнее, у других — нет, одни богаче, другие беднее. Требовать от меценатов «зачем сюда? давай сюда!» — абсолютная глупость», — заявил он.
Винокурова в ответ заявила, что не готова «называть помощь богатых богатым помощью».
«Я лично помогу найти десятка два бедных школ с простыми детьми, которым действительно нужна помощь», — заявила она.
Отметим, что ранее 57 школа оказалась в центре скандала — там был задержан учитель истории, которого обвинили в совращении ученика. На фоне скандала директор школы № 57 подал заявление об уходе со своего поста.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Врач краснодарской больницы лишилась работы из-за хамства Собчак рассказала о вопросах к Симоньян на детекторе лжи Умер актер и каскадер Геннадий Четвериков
Комментарии90
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
По Израилю выпустили 200 ракет294
Запад добивает Россию609
На Украине начались «газовые бунты»517
Назарбаев «не признал» Крымский мост503
Умер Стэн Ли3
Видео
00:46
Разговору Путина и Трампа помешали
Политика В мире
03:12
«Мишенька, будь ты здоров»: Петросян о «живом» Задорнове
Шоу-бизнес Статьи
03:26
«Война подогревает цены на нефть»
В мире Статьи
00:41
В Китае женщина провалилась под тротуар
Происшествия В мире
00:49
Якутские полицейские записали танцевальный клип
Общество
00:31
На Украине начались «газовые бунты»
В мире
01:08
По Израилю выпустили 200 ракет
Ближний Восток В мире
01:00
Посадку самолета вслепую сняли на видео из кабины пилота
Происшествия
00:27
Мухаммед VI заснул во время речи Макрона
В мире
00:56
Полет первого «Медведя» показали на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение