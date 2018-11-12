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Россияне начали массово раскупать новогодние туры
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Россияне начали массово раскупать новогодние туры 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: ТАСС
Ранние продажи новогодних туров выросли на треть в этом году по сравнению с прошлым, сообщили "Российской газете" в сети турагентств "Слетать.ру". Лидируют российские направления.
"Год назад европейские направления были немного популярнее, а сейчас — российские. Это может быть связано с ростом курса валют и, соответственно, повышением стоимости услуг внутри стран Евросоюза, в том числе питания вне отеля, экипировки, проката и ски-пасс на горнолыжных направлениях", — пояснили аналитики компании.
Зимние каникулы на отечественных направлениях обойдутся значительно дешевле, чем за рубежом. Средняя стоимость новогоднего путешествия по России на двух взрослых на 5-7 ночей с размещением в отеле 4 звезды с вылетом из Москвы, по данным "Слетать.ру", составит 68 тысяч рублей. Причем за год стоимость снизилась на два процента. А вот отдых на тех же условиях в Таиланде, занявшем второе место по популярности, обойдется в 166 тысяч рублей, в Турции (третье место) — в 80 тысяч, в ОАЭ (четвертая строчка) — в 112 тысяч рублей, а в Чехии (пятое место) — 83 тысячи рублей. Стоимость зарубежного отдыха выросла в среднем на 15 — 20 процентов.
При этом продажи в последний год стали четко делиться на Новый год (2 или 3 дня) и Рождество (с 3-4 января), добавляет Елена Лысенкова, генеральный директор Hospitality Income Consulting. "Менее 25 процентов гостей рассматривают долгий заезд на весь период нерабочих дней. И только после новогодних праздников начинают активно продаваться заезды на Крещение, где в программу обязательно включают крещенские купания в проруби", — говорит она.
Спрос на российские направления подстегивает предложение пакетных туров. Доля отдельно продаваемых авиабилетов внутри страны в этом году снизилась до 33 процентов против 42 процентов в прошлом году, сообщили в компании Biletix. Также упала по сравнению с прошлым годом и доля самостоятельных бронирований отелей на внутренних направлениях: в 2017 году было 27 процентов, а в этом — только 23 процента, отметили в компании Ostrovok.ru, продающей номера в отелях и хостелах.
Спрос на российские направленияподстегивает предложение пакетных туров, самостоятельное путешествие обходится дороже
Тенденцию подтверждают туроператоры. "В этом году мы отмечаем положительную динамику по запросам на российские курорты на Новый год", — отметила в беседе с "РГ" генеральный директор "Пегас Туристик" Анна Подгорная. Рост популярности организованного туризма в Сочи, Крыму и на других отечественных направлениях она объясняет просто: "Пакетный тур удобнее и всегда выходит дешевле, чем самостоятельный сбор тура путем приобретения отдельных услуг".
Впрочем, ситуация зависит от того, на каких направлениях работает конкретный туроператор. В компании "Тез Тур" рост продаж туров по России не подтверждают. "Для путешествий по России туроператор не всегда нужен. К тому же российские отели не всегда умеют работать по общепринятым стандартам и заинтересованы в прямом клиенте", — поясняет PR-директор компании Лариса Аханова.
Зато в этом году, отмечает она, большой интерес к горнолыжным турам. Причем консервативная публика, выезжающая для катания на лыжах на Новый год за рубеж, поменяла свои предпочтения с Австрии на Италию, добавляет она.
Кстати, авиабилеты на зарубежные направления в этом году самостоятельные туристы также стараются купить заранее чаще, чем в прошлом году. "Скорее всего, это связано с повышенной волатильностью валюты летом и осенью и желанием россиян застраховаться от дальнейшего подорожания авиабилетов", — поясняет генеральный директор компании Biletix Игорь Константинов.
Путешественники желают приобрести туры и билеты на более выгодных условиях, уточняет ведущий эксперт-консультант департамента исследований ВЦИОМ Олег Чернозуб. "Россияне понимают, что ближе к Новому году дешевых билетов вообще не будет. Это желание сэкономить и не остаться без поездки", — поясняет он.
Если спрос на туризм начал понемногу расти, значит, люди допускают в будущем повышение своих доходов, отмечает эксперт. Для экономики это позитивный тренд.
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