Аэропорт Мурманска может получить имя Николая II

Имя последнего российского монарха Николая II , при котором за год до его отречения был основан Мурманск , вошло в список трех имен-претендентов на дополнительное название мурманского аэропорта в рамках проекта "Великие имена России". Как сообщил ТАСС председатель Общественной палаты региона Юрий Мананков, вариант с именем самодержца предложили представители казачества.

"Казаки первыми выдвинули идею назвать аэропорт его именем", — сказал собеседник агентства, напомнив, что Мурманск, изначально Романов-на-Мурмане, стал последним городом, основанным в Российской империи. Также в короткий список вошли имена полярника Ивана Папанина и советского летчика-аса Бориса Сафонова.

В утвержденном ранее длинном списке фигурировали, в частности, имена исследователя Арктики Отто Шмидта , командовавшего Северный флотом в годы Великой Отечественной войны адмирала Арсения Головко, проповедовавшего православие на Севере в ХV веке и причисленного к лику святых Трифона Печенгского.

О проекте

Целью проекта "Великие имена России" является сохранение исторической памяти и духовных традиций, создание культурно-исторического брендинга территорий для регионов и России в целом. В рамках проекта объявлен общенациональный конкурс, таким образом, жители РФ сами определят, чьими именами дополнить названия 47 аэропортов страны. Приоритетом являлась историческая связь претендентов с конкретной территорией.

Объявленный 11 октября общероссийский конкурс проходит в несколько этапов: сначала региональные общественные палаты сформировались свои списки имен-претендентов, затем на основе этих списков с учетом мнения местных жителей был создан лонг-лист. До 12 ноября проходили социологические опросы, по итогам которых организаторы составили шорт-лист из трех популярных имен для каждого аэропорта. Выбирать победителя из этих троек будут россияне в ходе интернет— голосования, которое продлится до 30 ноября. Итоги будут подведены 5 декабря.

Существующий с 1970-х годов международный аэропорт Мурманск расположен в 24 км от областного центра, в городском поселении Мурмаши. Из аэропорта осуществляются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Череповец и Архангельск. Кроме того, обсуждается возобновление рейсов в Норвегию.