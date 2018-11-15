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Главу амурской ОНК потребовали уволить из-за Цеповяза
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В Общественной палате потребовали уволить поддержавшую «мецената Цеповяза» главу амурской ОНК 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 17 2 часа назад
Фото: кадр из видео
Член Общественной палаты Диана Гурцкая решила инициировать вопрос об отзыве из амурской ОНК Натальи Охотниковой, назвавшей осужденного Вячеслава Цеповяза «потомственным фермером», от действий которого «не пострадал ни один человек».
По словам Гурцкой, она планирует инициировать вопрос об отставке Охотниковой на заседании совета Общественной палаты и направить обращение в амурскую ОНК, передает РБК.
«Наталья Охотникова должна уйти с поста председателя и члена ОНК. Очень жалею, что в свое время совет Общественной палаты России поддержал ее кандидатуру, ориентируясь на предложение региональных гражданских активистов», — заявила Гурцкая, попросив за это прощения у всех родственников жертв «банды из Кущевки».
Певица напомнила, что в отношении Цеповяза и его подельников вынесен приговор суда. «Когда нам говорят про этого человека „потомственный фермер“, то я вспоминаю девятимесячную Амиру, сожженную бандитами заживо. Они должны каяться и молить о прощении, а не жарить шашлыки, позируя на фото», — сказала Гурцкая.
Напомним, Гурцкая стала требовать смены главы региональной ОНК после того, как Охотникова в Instagram назвала осужденного по делу о массовом убийстве Вячеслава Цеповяза «меценатом, известным предпринимателем и потомственным фермером» и заявила, что от его действий не пострадал ни один человек.
В начале ноября следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников амурской ИК-3 в связи с появлением фотографий, на которых Цеповяз ест икру, крабов и держит мобильный телефон. Сам он заявлял через адвокатов, что скандальные фото были сфабрикованы.
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