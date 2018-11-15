Главу амурской ОНК потребовали уволить из-за Цеповяза

В Общественной палате потребовали уволить поддержавшую «мецената Цеповяза» главу амурской ОНК

По словам Гурцкой, она планирует инициировать вопрос об отставке Охотниковой на заседании совета Общественной палаты и направить обращение в амурскую ОНК, передает РБК.

«Наталья Охотникова должна уйти с поста председателя и члена ОНК. Очень жалею, что в свое время совет Общественной палаты России поддержал ее кандидатуру, ориентируясь на предложение региональных гражданских активистов», — заявила Гурцкая, попросив за это прощения у всех родственников жертв «банды из Кущевки».

Певица напомнила, что в отношении Цеповяза и его подельников вынесен приговор суда. «Когда нам говорят про этого человека „потомственный фермер“, то я вспоминаю девятимесячную Амиру, сожженную бандитами заживо. Они должны каяться и молить о прощении, а не жарить шашлыки, позируя на фото», — сказала Гурцкая.

Напомним, Гурцкая стала требовать смены главы региональной ОНК после того, как Охотникова в Instagram назвала осужденного по делу о массовом убийстве Вячеслава Цеповяза «меценатом, известным предпринимателем и потомственным фермером» и заявила, что от его действий не пострадал ни один человек.

В начале ноября следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников амурской ИК-3 в связи с появлением фотографий, на которых Цеповяз ест икру, крабов и держит мобильный телефон. Сам он заявлял через адвокатов, что скандальные фото были сфабрикованы.