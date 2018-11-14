Минздрав объяснил отсутствие жизненно важного лекарства

В Минздраве ответили на письмо врачей, пожаловавшихся на отсутствие у них препарата "Бипериден". Речь идет об инъекционной форме лекарства, которое производит только немецкая компания Desma GmbH. Медикамент включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
В ведомстве сообщили, что производитель лекарства до сих пор не подал заявление о регистрации предельной отпускной цены, передает ТАСС. Также отмечается, что продажа лекарств, включенных в перечень ЖНВЛП, невозможна без отпускной цены.
Ранее РБК сообщил, что врачи-психиатры отправили письмо министру здравоохранения Веронике Скворцовой с просьбой вернуть инъекционную форму препарата "Бипериден ". Он используется для терапии пациентов с шизофренией и сглаживания побочных эффектов при лечении.