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Минздрав объяснил отсутствие жизненно важного лекарства
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Минздрав объяснил отсутствие в продаже жизненно важного лекарства 

Москва24 + ещё 7 1 час назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
В Минздраве ответили на письмо врачей, пожаловавшихся на отсутствие у них препарата "Бипериден". Речь идет об инъекционной форме лекарства, которое производит только немецкая компания Desma GmbH. Медикамент включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
В ведомстве сообщили, что производитель лекарства до сих пор не подал заявление о регистрации предельной отпускной цены, передает ТАСС. Также отмечается, что продажа лекарств, включенных в перечень ЖНВЛП, невозможна без отпускной цены.
Ранее РБК сообщил, что врачи-психиатры отправили письмо министру здравоохранения Веронике Скворцовой с просьбой вернуть инъекционную форму препарата "Бипериден ". Он используется для терапии пациентов с шизофренией и сглаживания побочных эффектов при лечении.
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