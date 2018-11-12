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За финалистов «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» проголосовали 10 тысяч человек
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За финалистов «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» проголосовало более 10 тысяч человек 

Национальная Служба Новостей + ещё 1 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В гонке за приз зрительских симпатий уже наметился явный лидер.
Голосование за финалистов конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» в соцсети уже собрало более десяти тысяч участников. Несмотря на то, что выбрать лучшего конкурсанта по версии пользователей можно вплоть до завершающего конкурс гала-концерта, который состоится 26 ноября, в гонке уже наметился явный лидер.
Хабаровская группа The Starkillers собрала более трёх тысяч голосов поклонников — 32,23% от общего числа проголосовавших. На втором месте расположилась группа из Череповца «Кукольный театр» — более 1700 голосов, 16,75%. И замыкает тройку лидеров краснодарская группа «Лейла» — за неё отдали голос более 1300 пользователей, 13,31%.
Напомним, лидер гонки получит приз зрительских симпатий от «ВКонтакте» — раскрутку своего трека в сети на аудиторию в миллион человек. А трёх других победителей определят прямо на гала-концерте по сумме голосов зрителей и жюри. Голосование в соцсети продолжается до 26 ноября включительно в официальной группе конкурса.
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