За финалистов «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» проголосовали 10 тысяч человек

За финалистов «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» проголосовало более 10 тысяч человек

В гонке за приз зрительских симпатий уже наметился явный лидер.

Голосование за финалистов конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» в соцсети уже собрало более десяти тысяч участников. Несмотря на то, что выбрать лучшего конкурсанта по версии пользователей можно вплоть до завершающего конкурс гала-концерта, который состоится 26 ноября, в гонке уже наметился явный лидер.

Хабаровская группа The Starkillers собрала более трёх тысяч голосов поклонников — 32,23% от общего числа проголосовавших. На втором месте расположилась группа из Череповца «Кукольный театр» — более 1700 голосов, 16,75%. И замыкает тройку лидеров краснодарская группа «Лейла» — за неё отдали голос более 1300 пользователей, 13,31%.