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Свадьба года в Москве: платье за 30 млн и 600 гостей
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Племянницу Джабраилова выдали замуж с 32 чемоданами приданного 

Рамблер + ещё 4 12 ноября 2018
«Комсомольская правда» рассказала, что свадебные платья племянницы экс-сенатора Умара Джабраилова, 22-летней Айны стоили 30 миллионов рублей, а приданое девушки состояло из 32 чемоданов с постельным бельем, одеждой, сумками и украшениями.
Издание назвало свадьбу Айны Джабраиловой и 26-летнего Хайдара Шерипова «свадьбой года». По данным «КП», торжество проходило в московском ресторане «Сафиса». Зал, принявший 600 гостей, «утопал в золоте», а свадебный торт оказался двухметровым.
Стоимость самих чемоданов для приданого газета оценила в 20 миллионов каждый. До ресторана невеста добиралась на Rolls-Royce в кортеже из 25 люксовых автомобилей.
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По словам сотрудницы, принимавшей участие в подготовке нарядов, платья для невесты заказали у ливанских дизайнеров, а тиару с бриллиантами ей подарили родители.
«КП» отмечает, что зарубежных знаменитостей на свадьбу не приглашали, зато на торжестве танцевали лезгинку чеченские артисты. По данным газеты, Умар Джабраилов на свадьбе замечен не был.
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